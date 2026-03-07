Ramadan – Carême : Une rupture collective pour célébrer le vivre-ensemble à la Place de la Nation

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 35 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Rupture collective

Le vendredi 6 mars 2026, la Place de la Nation de Ouagadougou a accueilli des milliers de chrétiens et musulmans pour une rupture collective de jeûne, symbole de paix et de dialogue interreligieux. Organisée par l’Association Zéro Goutte de Sang sur la Route, et ces partenaires, cette 4ᵉ édition, placée sous le thème « Chrétiens et musulmans, tous Burkinabè », vise à renforcer la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le dialogue entre les communautés religieuses.  

Organisée par un comité pluraliste regroupant des représentants de diverses confessions religieuses, cette 4ᵉ édition attendait plus de 5000 participants. A 18h17 les musulmans ont rompu leurs jeûnes, suivie de la prière de Maghreb. L’hymne national a ensuite été interprété, marquant l’unité et la solidarité de tous les participants.

Lire aussi👉🏿Burkina Faso : Nestlé NIDO réunit chrétiens et musulmans pour une rupture commune de jeûne

Plusieurs personnalités coutumières et représentant religieux ont ensuite pris la parole pour saluer l’initiative et encourager le dialogue et la cohésion sociale. Parmi eux, le représentant du Mogho Naba, qui a rappelé l’importance de se retrouver dans le respect mutuel, la paix et la fraternité.

Moumini Koudougou, promoteur de l’événement, a souligné que le comité organisateur reflète la diversité religieuse du pays, incluant musulmans, catholiques, évangélistes et adeptes de la tradition. Selon lui, cette diversité montre que toutes les communautés peuvent collaborer et que la religion ne doit jamais être un facteur de division.

Le promoteur a également insisté sur le respect des convictions personnelles et a rappelé que l’identité nationale doit primer.

Moumouni Koudougou, promoteur
Moumouni Koudougou, promoteur

« La foi est une relation intime entre l’individu et Dieu. Personne n’a le droit de l’imposer à un autre. Sur la carte d’identité burkinabè, on ne mentionne ni religion ni ethnie. Ce qui nous unit, c’est notre nationalité : nous sommes tous Burkinabè », a-t-il déclaré.

En pleine période de Ramadan et de Carême chrétien, cette rupture collective incarne pleinement le dialogue interreligieux et la solidarité entre Burkinabè. Pour les organisateurs, investir dans la paix et le vivre-ensemble constitue un acte civique essentiel et un pilier du développement et de la stabilité du pays.

Voir aussi👉🏿Burkina Faso : Musulmans et chrétiens unis dans une rupture de jeûne pour la paix

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (Stagiaires) 

Burkina 24 

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 35 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Nestlé NIDO réunit chrétiens et musulmans pour une rupture commune de jeûne

il y a 10 minutes

Guinée : Le gouvernement dissout 40 partis politiques

il y a 14 minutes

Dubaï sous tension : L’aéroport international suspend tous ses vols après une interception aérienne

il y a 14 minutes
8 mars

8 mars 2026 : À Ouagadougou, les femmes bâtisseuses de paix participent à l’embellissement du boulevard Thomas Sankara

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page