« La Pédale de la Résilience et de la Paix » : L’acte 3 pour mettre en jambe les cyclistes burkinabè

La compétition cycliste « La Pédale de la Résilience et de la Paix » revient pour sa 3ème édition le 15 mars 2026, sur le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou. Après la reprise des activités de la « petite reine », ce rendez-vous sportif, organisé par la société minière IAMGOLD Essakane, se tiendra exclusivement en circuit fermé au cœur de la capitale.

Le choix de l’exclusivité ouagalaise s’explique par la condition physique actuelle des athlètes compte tenu de la reprise des activités. Environ 98 coureurs sont attendus pour s’affronter sur un circuit de 5,10 km en boucle. Les dames effectueront 6 tours (soit 30,6 km), tandis que les hommes en parcourront 25 pour un total de 127,5 km.

Le top départ fictif sera donné devant le palais du Mogho Naaba. En lever de rideau, une course spéciale sera dédiée aux travailleurs d’IAMGOLD Essakane. « Le choix de ce lieu n’est nullement fortuit. IAMGOLD Essakane et la fédération ont choisi de rendre hommage à Sa Majesté pour tous les efforts qu’il consent dans la recherche de la paix et la promotion du vivre-ensemble.

Grand sportif dans l’âme, Sa Majesté a marqué son entière disponibilité à soutenir cette initiative », a expliqué Gustave Taro, manager de la course manager de la course.

Le volet financier n’est pas en reste. Chez les hommes, le vainqueur empochera 500 000 F CFA, le deuxième 300 000 F CFA et le troisième 150 000 F CFA (des prix sont prévus jusqu’au 10ème rang). Chez les dames, la « reine » de l’édition recevra une enveloppe de 200 000 F CFA.

Cette année, une innovation majeure s’ajoute au palmarès. « Il est institué un Prix spécial de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo pour les deux sexes, d’un montant identique. Sa Majesté tient à ce que les sportifs soient mis en avant », a ajouté le manager. Ce prix spécial s’élève à 100 000 F CFA pour le premier de chaque catégorie.

D’autres récompenses, telles que les prix des passages, le prix du meilleur jeune, les prix des membres du gouvernements et celui des meilleurs coureurs provinciaux, viendront ponctuer la compétition. Au-delà de l’aspect sportif, plusieurs artistes vont participer au rayonnement de cet événement.

Il faut rappeler que la est située au mois de Mars afin de permettre aux coureurs de mieux se préparer pour les échéances nationales et continentales. Cette année particulièrement elle va permettre de préparer les dames pour la première édition du Tour Yennega qui se profile au mois d’Avril et les garçons pour le Tour du Mali également prévu en mi-Avril 2026.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24