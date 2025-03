2ème édition du prix « La pédale de la résilience et de la paix » au Burkina Faso : Les couleurs annoncées pour le 9 mars 2025

La 2ème édition du grand prix cycliste dénommé « La pédale de la résilience et de la paix » au Burkina Faso se tient le dimanche 9 mars 2025, sur l’avenue Thomas Sankara dans un circuit en deux temps soit également hors de la ville de Ouagadougou. Longue de 121 km 820, cette course se veut nationale et mixte. Elle met aux prises plusieurs clubs cyclistes du pays des Hommes intègres. Ces différentes couleurs de l’édition ont été annoncées ce lundi 3 mars 2025, à Ouagadougou.

Parlant de la course proprement dite, pour les femmes élites 51,1 km est prévue, mais avant ça le départ sera donné aux élites hommes. Ils feront d’abord le circuit en ligne (départ pour Ziniaré) , avec des sprints intermédiaires pour venir terminer en circuit fermé dans les artères de la ville de Ouagadougou.

«Les 10 tours feront 51km en plus de la distance en ligne qui est de 70 km 820 ; on aura au total 121 km 820», a expliqué le secrétaire général de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC), Issouf Sawadogo.

Comme innovation, un Hommage à la femme minière à travers une course pour la levée du rideaux est au rendez-vous. Les trois premiers U21, les cyclistes des trois premiers provinciaux le seront également. Une prime de la performance est inclue dans cette course, si la vitesse moyenne des coureurs atteint les 40km/h.

« Ces prix, c’est pour encourager ces jeunes à se battre. Pour les provinciaux, c’est vrai que l’idéal c’est de récompenser ceux qui vont franchir la ligne d’arrivée. Mais c’est pas évident qu’ils puissent tous terminer mais nous avons à notre niveau un classement que nous faisons. Tout coureur qui descend le dossard est noté (…) et ce classement se fait jusqu’à la fin de la course », a ajouté Issouf Sawadogo.

Ce grand Prix est organisé par la Direction Générale de la société minière IAM Gold Essakane en collaboration avec le Comité d’organisation de celle-ci. Selon son président du comité d’organisation, Gustave Taro, l’organisation de cette compétition est une preuve de la résilience du Burkina Faso.

Le cyclisme au regard de sa capacité de mobilisation a été l’une des raisons du choix de cette discipline. « C’est l’une des disciplines qui nous apportent beaucoup. Ça permet donc de renforcer la compétitivité à l’extérieur », a-t-il ajouté.

Pour cette année, chez les hommes, nous avons la somme de 1 200 000F à partager en total sans parler des primes et points chauds qui s’élèvent à 105 000f. Chez les dames, le total des prix est de 600 000F plus les 40 000F des primes et les récompenses des points chauds.

La course connaîtra l’utilisation du photo-finish comme au tour du Faso. En outre, au-delà de l’aspect sportif, plusieurs artistes dont Ahmed Smany, Tiness La Déesse vont participer au rayonnement de cet événement.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24