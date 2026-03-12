Ouagadougou : Des leaders associatifs et des jeunes à l’école de l’informatique et de la souveraineté numérique

La mairie de Ouagadougou a procédé, ce jeudi 12 mars 2026, à la remise solennelle d’attestations de formation en informatique aux bénéficiaires des 7e et 8e éditions de l’initiative destinée aux leaders d’associations et aux jeunes. Cet évènement s’inscrit dans une volonté de moderniser la gouvernance locale et de renforcer l’engagement citoyen.

La cérémonie a débuté par l’allocution de bienvenue de Carine Kéré/Kawessa, Directrice Générale des Services Administratifs. Elle a d’emblée précisé que cet événement est l’aboutissement d’un processus voulu par les autorités pour améliorer la gestion locale et promouvoir une participation citoyenne responsable.

Dans son intervention, la DGSA a souligné que, dans le contexte de la Révolution Progressiste et Populaire (RPP), l’Administration doit se moderniser et collaborer étroitement avec les acteurs communautaires. C’est précisément pour rendre cette synergie possible que la mairie a fixé des objectifs pédagogiques clairs à cette session.

« La formation vise à doter les acteurs associatifs et les jeunes de compétences pratiques leur permettant de mieux structurer leurs actions, d’améliorer la gestion administrative et financière, de renforcer la communication et de contribuer efficacement aux initiatives de développement local », a expliqué Carine Kéré/Kawessa, Directrice Générale des Services Administratifs.

Elle a conclu son mot en saluant l’assiduité des bénéficiaires et le professionnalisme des formateurs, tout en appelant à ce que ces nouvelles compétences soient mises au service de la collectivité dans un esprit de transparence.

Prenant la parole au nom des apprenants, Clarisse Farma, représentante des jeunes et des leaders associatifs, a exprimé sa gratitude envers la commune pour cette opportunité. Pour les bénéficiaires, cette formation constitue un levier majeur vers l’autonomie numérique et une participation plus active à la vie de la cité.

« À travers cette formation en informatique, nous avons acquis des compétences essentielles qui vont bien au-delà de la simple maîtrise de l’outil numérique. Nous avons appris à mieux organiser nos activités associatives, à renforcer la gestion, à améliorer la communication et à contribuer plus efficacement aux actions de développement et de mobilisation citoyenne », a-t-elle déclaré.

Portés par la nouvelle dynamique révolutionnaire, les récipiendaires ont pris l’engagement solennel de ne pas garder ce savoir pour eux. Ils se sont engagés à partager ces acquis avec les autres membres de leurs structures respectives, afin de participer activement à la construction d’une commune moderne, inclusive et résolument tournée vers le progrès.

Le point d’orgue de la cérémonie a été l’intervention de Maurice Konaté, Président de la Délégation Spéciale de Ouagadougou. Ce dernier a rappelé avec fermeté que la maîtrise de l’outil informatique n’est plus un luxe, mais une nécessité stratégique pour garantir l’efficacité de l’action publique et citoyenne.

Pour le PDS, cette formation incarne une vision claire. Celle d’une commune forte, portée par des citoyens compétents, engagés et techniquement outillés. Il a d’ailleurs souligné que cette initiative est en parfaite adéquation avec les valeurs de la Révolution Progressiste et Populaire notamment la souveraineté, la responsabilité collective et le patriotisme.

Le PDS a lancé un appel solennel : « Les attestations que vous recevez aujourd’hui ne sont pas une fin en soi. Elles constituent plutôt un engagement moral envers la commune et envers les populations que vous servez.

Un engagement à mettre en pratique les compétences acquises, à les partager au sein de vos associations, et à contribuer activement à la construction d’une société plus organisée, plus responsable et plus solidaire ».

En conclusion, Maurice Konaté a invité les partenaires associatifs à s’approprier pleinement les réformes en vigueur au Burkina Faso afin de pérenniser leur collaboration avec la municipalité.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24