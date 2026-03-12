Annonce : 1xBet s’offre le prix du Best on Mobile à SiGMA Africa 2026, confirmant son lien fort avec les joueurs africains

LE CAP, Afrique du Sud – Lors de SiGMA Africa 2026, l’un des principaux événements iGaming du continent, 1xBet s’est vu récompenser par le prix du Best on Mobile 2026, confortant ainsi sa position de marque qui comprend parfaitement les attentes des joueurs africains en matière de divertissement numérique.

Organisé au GrandWest Casino and Entertainment World du Cap, ce sommet a réuni opérateurs, affiliés, fournisseurs, régulateurs et experts du secteur pendant plusieurs jours d’échanges, de rencontres d’affaires et de discussions sur le développement du marché. Pour 1xBet, cet événement a constitué une plateforme essentielle pour le dialogue sectoriel et une reconnaissance majeure.

Présence active à SiGMA Africa

Tout au long du sommet, l’équipe 1xBet a accueilli partenaires et invités sur le stand n° 706, où des réunions d’affaires et des discussions en direct se sont déroulées dans un cadre ouvert et dynamique. En plus des négociations avec les partenaires, les visiteurs ont pu participer à des activités interactives, notamment le jeu Afro-Memo et des tirages au sort quotidiens.

L’événement a permis à l’équipe d’échanger avec les acteurs du marché, de discuter des tendances locales et de mieux comprendre l’évolution des besoins des joueurs sur les marchés africains. Ces pourparlers ont une fois de plus confirmé le rôle central du mobile dans l’écosystème numérique de la région.

Le prix « Best on Mobile » : un succès monumental

Le prix « Best on Mobile 2026 » se veut comme un principal accomplissement de 1xBet à SiGMA Africa 2026. Dans une région où les smartphones sont le principal moyen d’accéder aux services en ligne, cette distinction revêt une importance particulière.

Pour de nombreux utilisateurs africains, le mobile est le principal moyen d’interagir avec les plateformes de divertissement, les outils de paiement et les services numériques. Cette reconnaissance souligne l’engagement de 1xBet en faveur de la rapidité, de la simplicité d’utilisation, de l’accessibilité et d’une expérience mobile conçue autour des comportements réels des joueurs.

« Remporter le prix “Best on Mobile” à iGMA Africa 2026 est une reconnaissance importante pour notre équipe et pour la direction que nous prenons en tant que marque », a déclaré un porte-parole de 1xBet. « Cette récompense témoigne de notre excellente compréhension de notre public et de notre engagement à développer des produits adaptés à l’utilisation actuelle des plateformes numériques. »

Une meilleure compréhension des besoins du public

Cette philosophie se reflète également dans 1xBalance, une initiative sociale lancée par 1xBet pour promouvoir les jeux d’argent et les paris responsables. Ce projet associe un site web dédié à des outils numériques pratiques qui aident les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes et à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils utilisent les plateformes de divertissement.

Grâce à des ressources telles qu’un questionnaire d’auto-évaluation, un calculateur de paris et des supports pédagogiques sur les bonnes pratiques numériques, 1xBalance encourage les joueurs à jouer de manière responsable et à trouver un équilibre. En développant des initiatives comme 1xBalance, 1xBet souligne son engagement plus large en faveur de la transparence, du bien-être des joueurs et de la construction d’une relation plus durable avec son public.

Un excellent résultat au Cap

SiGMA Africa 2026 a une fois de plus démontré la rapidité du développement de la région et l’importance cruciale de l’innovation mobile pour l’avenir du secteur. Pour 1xBet, cet événement a été l’occasion d’échanges fructueux, de partenariats renforcés et d’une reconnaissance qui reflète clairement l’orientation actuelle de la marque. Remporter le prix du Best on Mobile 2026 est un signal fort : comprendre le comportement des utilisateurs et s’adapter à un environnement mobile-first demeure un facteur clé de la pertinence des produits et de la croissance à long terme.