Autosuffisance alimentaire : Constat du succès technique des incubés à Yako

À Yako, 50 jeunes de la deuxième cohorte des VDP agricoles de l’Initiative Présidentielle pour la production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) sont en fin de formation au Centre de Technologie Agricole (CTA) de CLINISOLS. Après 2 mois d’apprentissage intensif, ces techniciens venus de Réo et de Didyr sont désormais prêts à produire pour le pays. 

Débutée le 4 janvier 2026, les incubés de la deuxième promotion de l’Initiative Présidentielle pour l’agriculture sont prêts à être déployés dans leur commune d’origine.

Maîtrise des techniques de récupération des sols dégradés : un pilier de la formation pratique assurée par l'équipe de Clinisols.
Maîtrise des techniques de récupération des sols dégradés : un pilier de la formation pratique assurée par l’équipe de Clinisols.

La formation a été presque totalement pratique (90 %). Les stagiaires ont appris à maîtriser la mécanisation, notamment l’utilisation du motoculteur, ainsi que les techniques de culture du maïs, de l’oignon et du niébé.

Les incubés de la 2e promotion IP-P3A inspectent la vigueur des cultures de maïs et de niébé
Les incubés de la 2e promotion IP-P3A inspectent la vigueur des cultures de maïs et de niébé

Sur le terrain, les résultats sont déjà visibles. Les parcelles de démonstration présentent des cultures en bonne santé. Pour les formateurs, cette réussite est liée au sérieux des apprenants.

« Ils assimilent vraiment les cours, que ce soit la pratique ou la théorie. Ils se donnent à fond pour l’apprentissage », a expliqué Evariste Ramdé, technicien au centre CLINISOLS.

Les volontaires agricoles en pleine démonstration de labour avec le motoculteur sur le site de Yako
Les volontaires agricoles en pleine démonstration de labour avec le motoculteur sur le site de Yako

Les modules ont aussi couvert l’élevage et la fabrication d’engrais naturels comme le compost. Babine Sergine, stagiaire de Réo, a découvert une nouvelle manière de travailler.

« Au village, on laissait les animaux à eux-mêmes. Ici, j’ai appris qu’on doit s’occuper d’eux le matin, leur donner à manger et à boire, et les vacciner », a-t-elle expliqué.

L'élévage, la pisciculture étaient aussi au coeur de cette formation
L’élévage, la pisciculture étaient aussi au coeur de cette formation

Parmi les volontaires, certains ont choisi de retourner à la terre malgré leurs diplômes universitaires. C’est le cas de José Dominique Bayala, licencié en géographie.

« Je suis venu ici par choix, car j’ai une passion pour l’agriculture. Être ici, c’est déjà la réalisation d’un de mes rêves. Cela m’a aidé à corriger certaines erreurs que je faisais», a-t-il affirmé.

La mission du BN-GPB constate la qualité de l'apprentissage pratique au centre Clinisols de Yako
La mission du BN-GPB constate la qualité de l’apprentissage pratique au centre Clinisols de Yako

La discipline a été un point fort de cette session. Selon Zida Zakari, promoteur du centre de technologie agricole, le passage des jeunes par une formation civique et patriotique avant leur arrivée a fait la différence.

« Le fait qu’ils soient réceptifs nous a permis de dérouler tous les 13 modules en 65 jours. Ce sont des techniciens opérationnels », a-t-il fait savoir.

Le promoteur Zida Zakari et les techniciens de Clinisols encadrent une formation intensive, misant sur 90% de pratique pour garantir l'autonomie des jeunes
Le promoteur Zida Zakari et les techniciens de Clinisols encadrent une formation intensive, misant sur 90% de pratique pour garantir l’autonomie des jeunes

L’objectif final est que ces jeunes reproduisent ces techniques dans leurs communes respectives. Locadie Bamouni, l’une des incubées, se projette déjà. « À mon retour dans ma commune, je désire mettre en place tout ce que j’ai appris, comme la culture du niébé et du maïs », a-t-elle confié.

les volontaires ont spontanément aménagé une nouvelle fosse compostière au nom de leur promotion avant leur départ
Les volontaires du centre de Yako ont spontanément aménagé une nouvelle fosse compostière au nom de leur promotion avant leur départ

C’est pour constater ces résultats que le Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB) a entamé une sortie de terrain dans les 16 centres de formation qui accueillent la phrase pratique de la formation des 3000 volontaires de la deuxième cohorte de l’Initiative Présidentielle pour la production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) .

Akim KY

Burkina 24

     
