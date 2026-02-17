Communiqué nécrologique | Avis de décès et programme des obsèques de Rasmané Michel KOMPAORE

La grande famille KOMPAORE à Ouagadougou, Bologo, Ziniaré, Côte d’Ivoire et

New York

La famille OUEDRAOGO et familles alliées

La grande famille TINDANO, BANGOU, YARGA à Piéla, Manni, Paris et Montréal.

La famille LANKOANDE et familles alliées

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès, survenu le 15 février 2026 à

Ouagadougou, de leur fils, frère, époux, père, oncle et grand-père, Rasmané Michel

KOMPAORE.

La grande famille vous invite à vous unir à elle par la prière et la présence fraternelle

lors des obsèques selon le programme suivant :

Programme des obsèques

Mercredi 18 février 2026

• 16h00 : Levée du corps à la morgue du CHU de Bogodogo

• 21h00 : Veillée de prières au domicile du défunt

Jeudi 19 février 2026

• 08h00 : Levée du corps au domicile du défunt

• 09h00 : Absoute à l’église paroissiale Notre Dame des Apôtres, Patte d’Oie,

suivie de l’inhumation au cimetière municipal de Gounghin.

Que son âme repose dans la paix du Seigneur.

« J’ai mené le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la

couronne de justice m’est réservée » 2 Tm 4, 7-8