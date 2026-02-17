Côte d‘Ivoire : Plusieurs véhicules administratifs et civils conduits à la fourrière pour des plaques d’immatriculation illégales

En Côte d’Ivoire, des équipes conjointes composées de Forces de Défense et de Sécurité et de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC), ont mis à exécution depuis le lundi 16 février 2026 à Abidjan la capitale, l’opération de contrôle et de répression de plaques d’immatriculation fantaisistes et illégales. Selon l’administration ivoirienne, cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) visant à lutter contre l’impunité des infractions routières.

L’opération de contrôle et de répression de plaques d’immatriculation fantaisistes et illégales à Abidjan en Côte d‘Ivoire, avait été annoncée il y a de cela quelques jours et est rentrée dans sa phase répressive.

Selon le Directeur Général de la DGTTC, Oumar Sacko, elle vise à renforcer la sécurité routière en Côte d’Ivoire. Les premières cibles de cette opérations ont été les véhicules administratifs dont les plaques d’immatriculation sont volontairement dissimulées. Ils été saisis puis mis en fourrière.

Pour ce qui est des véhicules particuliers dont les plaques réglementaires sont masquées, ils devront subir le même sort que les véhicules administratifs. La restitution du véhicule est soumise au paiement intégral des amendes exigibles, notamment celles issues de la vidéo-verbalisation.

Cette opération concerne également les contrôles systématiques des pièces des véhicules, du permis de conduire, de l’état technique des engins ainsi que le respect des limitations de vitesse et des règles de sécurité, notamment le port du casque pour les motocyclistes et de la ceinture de sécurité pour les automobilistes.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire