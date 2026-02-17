Guinée : Qui est Patricia Lamah, la coiffeuse devenue ministre ?

Guinée – Depuis le 2 février 2026, Patricia Adeline Lamah a été nommée ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités par décret présidentiel. Son entrée dans le gouvernement dirigé par Bah Oury marque l’arrivée d’un profil issu de l’entrepreneuriat féminin et du secteur privé au sein de l’exécutif guinéen.

Née en 1987 en Guinée, Patricia Lamah grandit à Conakry la capitale guinéenne, où elle effectue l’essentiel de sa scolarité avant d’obtenir son baccalauréat en 2006. Elle poursuit ensuite des études de droit à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia avec une maîtrise en droit privé en poche dès 2010.

Elle entame une carrière dans le secteur bancaire où elle occupe des postes liés aux affaires juridiques et au contentieux jusqu’en 2018.

En parallèle de son activité professionnelle, elle développe une passion pour la coiffure, en particulier les cheveux naturels. En 2017, elle lance Pat’s Natural Beauty, une entreprise spécialisée dans les coiffures « nappy », avec des salons implantés à Conakry et à Kamsar.

Sa notoriété dépasse rapidement les frontières nationales lorsqu’elle se distingue en 2018 lors du concours international Koiffure Kitoko en Côte d’Ivoire. Cette reconnaissance contribue à faire d’elle une figure montante de l’entrepreneuriat féminin en Guinée.

Aujourd’hui à la tête de deux salons, elle est régulièrement citée comme un exemple de réussite dans un secteur longtemps peu structuré.

Mariée et mère de deux enfants, Patricia Lamah revendique un engagement en faveur de l’autonomisation des femmes, fondé sur son propre parcours. Sa nomination au ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités est perçue comme un signal politique fort : celui de valoriser des trajectoires issues du terrain et proches des réalités quotidiennes des Guinéennes.

Lors de la passation de charges, le 4 février 2026, la nouvelle ministre a exprimé sa gratitude au Président de la République et au Premier ministre pour la confiance placée en elle. Elle s’est engagée à poursuivre et renforcer les politiques publiques en faveur des femmes, des familles et des personnes vulnérables, avec une vision tournée vers l’inclusion et le renouveau.

Très suivie sur les réseaux sociaux, Patricia Lamah incarne aujourd’hui un symbole : celui d’une réussite plurielle, qui rappelle que les parcours ne sont jamais linéaires et que la compétence peut se construire à la croisée de plusieurs mondes.

Source : Africanews

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24