Communiqué nécrologique | Décès de NION Azoutiga Auguste : Remerciements

-Les grandes familles NION, KOTERABOU, WALABAMBOU, KOULôBOU, AKOANDAMBOU, ZANGOUYO, PEDAMBOU, POADIAGUE et NEBIE à Kampala, Pô, Tiébélé ,Ouaga, Léo-Niabouri.

Les parents, les familles alliées, les amis et connaissances,

Profondément touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité, de soutien moral, spirituel, matériel et financier qui leur ont été témoignés lors de la maladie, du rappel à Dieu et des obsèques de leur regretté fils, époux, frère, père et grand-père NION Azoutiga Auguste. Précédemment Agent d’agriculture à la retraite il est décédé le dimanche 1er février 2026 à l’âge de 77 ans au CMA de Pô.

Le remerciements les plus sincères :

A Monsieur le Haut-Commissaire du Nahouri et sa délégation

-à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la Commune de Pô

-à Monsieur le Commissaire du Commissariat de Police de Pô et sa délégation

-à la délégation de la douane de Dakola

-à la délégation des transitaires

-à la délégation des ressortissants de Kampala résidants à Pô

-à la délégation de Manga

-au Chef de terre de Kapro (secteur1 de Pô)

-aux jeunes du secteur 1 de Pô

-aux amis et aux collègues

-aux voisins du quartier Kapro de Pô

-aux Autorités coutumières, religieuses et administratives de Pô ainsi qu’à toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs visites, leurs appels, leurs dons et leur présence réconfortante les ont soutenus durant cette douloureuse épreuve.

Ils se réservent de citer des noms de peur d’en oublier.

Que chacun trouve ici l’expression de leur profonde gratitude pour les marques d’affection et de réconfort reçues durant ces moments particulièrement éprouvants.

Puisse Dieu, le Tout Miséricordieux, rendre à chacun le centuple de ses bien faits.

Paix à son âme.

U.D.P.