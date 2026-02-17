Communiqué nécrologique | Décès de NION Azoutiga Auguste : Remerciements

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 28 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

-Les grandes familles NION, KOTERABOU, WALABAMBOU, KOULôBOU, AKOANDAMBOU, ZANGOUYO, PEDAMBOU, POADIAGUE et NEBIE à Kampala, Pô, Tiébélé ,Ouaga, Léo-Niabouri.

  • Les parents, les familles alliées, les amis et connaissances,

Profondément touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité, de soutien moral, spirituel, matériel et financier qui leur ont été témoignés lors de la maladie, du rappel à Dieu et des obsèques de leur regretté fils, époux, frère, père et grand-père NION Azoutiga Auguste.  Précédemment Agent d’agriculture à la retraite il est décédé le dimanche 1er février 2026 à l’âge de 77 ans au CMA de Pô.

Le remerciements les plus sincères :

  • A Monsieur le Haut-Commissaire du Nahouri et sa délégation

-à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la Commune de Pô

-à Monsieur le Commissaire du Commissariat de Police de Pô et sa délégation

-à la délégation de la douane de Dakola

-à la délégation des transitaires

-à la délégation des ressortissants de Kampala résidants à Pô

-à la délégation de Manga

-au Chef de terre de Kapro (secteur1 de Pô)

-aux jeunes du secteur 1 de Pô

-aux amis et aux collègues

-aux voisins du quartier Kapro de Pô

-aux Autorités coutumières, religieuses et administratives de Pô ainsi qu’à toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs visites, leurs appels, leurs dons et leur présence réconfortante les ont soutenus durant cette douloureuse épreuve.

Ils se réservent de citer des noms de peur d’en oublier.

Que chacun trouve ici l’expression de leur profonde gratitude pour les marques d’affection et de réconfort reçues durant ces moments particulièrement éprouvants.

Puisse Dieu, le Tout Miséricordieux, rendre à chacun le centuple de ses bien faits.

Paix à son âme.

U.D.P.

     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 28 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Assainissement sanitaire : La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) annonce des saisies record en 2025

il y a 3 heures

L’ambassadeur du sport Charles Kaboré lance le projet Suudu Andal Sport pour former les acteurs

il y a 3 heures

Mort de Jesse Jackson : Figure historique des droits civiques et héritier de Martin Luther King

il y a 3 heures

Burkina Faso : Le gouvernement plaide pour la mobilisation d’engagements financiers en faveur du Plan national de réponse humanitaire 2026

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page