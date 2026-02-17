Assainissement sanitaire : La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) annonce des saisies record en 2025

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a dressé, ce mardi 17 février 2026, le bilan de ses actions menées en 2025. Il ressort que 108 établissements vétérinaires ont été contrôlés. À l’issue de ces inspections, trois structures non conformes, dont deux cliniques vétérinaires et une pharmacie vétérinaire, ont été fermées. Des milliers de tonnes de produits non homologués ont également été saisies puis détruites.

L’heure est au bilan à la Direction générale des services vétérinaires. Plus de 36 tonnes de médicaments vétérinaires de mauvaise qualité ont été saisies lors des opérations de sensibilisation et de répression.

Il s’agit d’un véritable coup de balai mené par la DGSV, comparativement aux années 2023 et 2024, au cours desquelles les opérations de répression n’avaient permis de saisir respectivement que 5 et 2 tonnes.

“A côté de ces opérations de grande envergure, sur la base des dénonciations et des alertes, l’équipe de la DGSV a réalisé des opérations ponctuelles de répression des acteurs de vente illicite des médicaments vétérinaires.

Les médicaments saisis ont fait l’objet de destruction. Plus de 50 m3 de médicaments ont été détruits conformément aux bonnes pratiques de destruction contre 5 m3 en 2023 et 0 en 2024”, a confié le capitaine vétérinaire Aboubacar Nacro, directeur général de la DGSV.

Selon le capitaine Nacro, le contrôle des produits halieutiques a permis de saisir 219,44 tonnes de poissons impropres à la consommation, pour une valeur monétaire estimée à plus de 250 000 000 francs CFA. Il a expliqué qu’il s’agissait majoritairement de poissons congelés ou frais, mal conservés ou de mauvaise qualité, importés comme tels depuis leur pays d’origine.

“20 tonnes du même produit ont été saisies en 2023 et 71,9 tonnes en 2024. Avec les orientations du Ministre d’Etat, contrairement aux saisies des années passées, celles de 2025 ont été transformées en engrais et réutilisées dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique”, a-t-il notifié.

Le directeur général de la DGSV a indiqué que ses équipes effectuent régulièrement des sorties de contrôle dans les boucheries et charcuteries. Ces opérations ont également concerné la répression des abattages clandestins.

“Ainsi les viandes et autres produits carnés notamment la viande de poulet, de porc, d’ovin, de caprin, de bovin de mauvaise qualité ont fait l’objet de saisi. Ainsi en 2025, 67 tonnes de viande ont été soustraites de la consommation humaine contre 9 tonnes en 2023 et 1, 6 tonnes en 2024. Le montant des saisies de 2025 est estimé à environ 167 500 000 francs CFA”, a-t-il avancé.

Par ailleurs, 146 220 œufs de consommation ont été saisis pour un montant avoisinant 18 277 500 francs CFA, contre 98 160 en 2024. “Tous les produits aviaires saisis (œufs de consommation et carcasse de poulet) ont également fait l’objet de transformation en engrais. Dans le cadre de la protection de la filière avicole, un accent particulier a été mis sur le contrôle des importations des poussins d’un jour.

Ainsi 135 750 poussins importés frauduleusement ont été saisi par les services vétérinaires pour une valeur estimée à 81 000 000 francs CFA contre 19 000 poussins en 2024”, a conclu le capitaine Nacro, annonçant qu’en 2026, la répression va s’accentuer.

W.S

Burkina 24