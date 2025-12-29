Sécurité alimentaire : La DGSV traque les volailles illégales à Ouagadougou

La Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) a lancé une offensive contre la vente de volailles illégales ce lundi 29 décembre 2025 à Ouagadougou. Onze équipes, appuyées par la Gendarmerie nationale, ont été déployées pour inspecter les points de vente et protéger la santé des consommateurs.  

À l’approche des festivités de fin d’année, les autorités burkinabè renforcent la surveillance sur les marchés. L’objectif est de traquer les produits aviaires importés frauduleusement, au mépris des règles sanitaires en vigueur.

Les agents de la DGSV, accompagnés de la Gendarmerie nationale, inspectant un point de vente de volailles à Ouagadougou

Le Dr Timothée Bationo, Chef de service de l’inspection et de la santé publique vétérinaire à la DGSV, a rappelé que cette mesure s’appuie sur des textes réglementaires stricts.

« Depuis 2015-2017, il y a des textes qui interdisent l’importation de poulets ou de produits aviaires venant des pays infectés », a-t-il expliqué. Cette interdiction, ajoute-t-il, vise principalement à prévenir l’introduction de la grippe aviaire, une maladie qui a déjà frappé le Burkina Faso à plusieurs reprises.

Saisie de produits aviaires importés sans certificat sanitaire

Selon ces explications, l’absence de certificat vétérinaire sur ces produits représente un risque majeur. Sans ce document, rien ne prouve que la viande est propre à la consommation. « S’il y a des produits aviaires qui sont rentrés au Burkina Faso, c’est que c’est dans l’illégalité parce qu’ils n’ont pas les documents nécessaires »,a  martelé le Dr Bationo.

Le contrôle est d’autant plus complexe que les importateurs illégaux utilisent des techniques de dissimulation. Les cartons de poulets sont fréquemment cachés au fond de camions transportant officiellement du poisson. Cette pratique complique la tâche des inspecteurs lors des déchargements.

Le Dr Timothée Bationo, Chef de service à la DGSV, expliquant les risques liés à l’importation illégale de poulets

Au-delà de l’aspect sanitaire, cette opération vise à protéger l’économie locale. Le marché burkinabè est souvent inondé par ces produits frauduleux, créant une concurrence déloyale pour les éleveurs du pays. « Nous avons encouragé au niveau national la production locale pour que nous puissions bénéficier de ces produits-là pour nos consommateurs. En assainissant le marché, l’État permet aux producteurs locaux de mieux écouler leurs volailles », a souligné le responsable de la DGSV.

Les équipes de contrôle saisissent les produits importés sans autorisation ni document sanitaire

Les autorités appellent les commerçants à la responsabilité. Tout produit saisi sans les documents sanitaires requis sera systématiquement détruit. Les contrevenants s’exposent également à des poursuites judiciaires, des amendes et des peines de prison.

Selon, la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)  la  Cette surveillance accrue se poursuivra durant toute la période des fêtes pour garantir que chaque citoyen puisse consommer des produits de qualité.

