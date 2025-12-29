Musique : DAMSSI 32 GB chante l’engagement avec « Tond zaabré »

Partage

L’artiste DAMSSI 32GB, vainqueur du Mic d’Or 2025, a officiellement présenté son clip intitulé « Tond zaabré », le samedi 27 décembre 2025 à Pabré. Cette sortie consacre l’ascension d’un artiste polyvalent ancré dans le quotidien de son pays.

Né Séré Adama en 1998 à Ouagadougou, l’artiste que l’on surnomme désormais DAMSSI 32GB, un nom symbolise une mémoire créative inépuisable, n’est pas un nouveau venu.

Avec huit années de pratique derrière lui, ce natif du quartier de Pissy a gravi les échelons par la persévérance. À la fois chanteur, beatmaker et danseur, fait partie de cette nouvelle génération d’artistes produits par l’écurie Yirvièl Productions.

Le nouveau single « Tond zaabré » est un cri de cœur patriotique destiné à soutenir ceux qui assurent la sécurité du territoire. Lors de la cérémonie de sortie à Pabré, l’artiste a tenu à expliquer la genèse de ce projet.

« J’ai décidé de chanter «Tond Zaabré» parce que ce sont nos frères qui se battent jour et nuit pour nous. C’est ma manière de leur donner la force et de leur montrer que nous sommes ensemble. Pour moi, être Burkinabè, c’est la patrie d’abord. On préfère mourir que d’accepter la honte », a-t-il déclaré.

L’œuvre se veut également un appel à l’unité nationale. Sans détour, DAMSSI 32GB invite chaque citoyen à prendre position pour la survie de la nation. « Celui qui ne veut pas être avec nous, il n’a qu’à s’écarter. Nous sommes prêts pour le combat sur le long terme», a-t-il fait entendre.

Ce qui distingue particulièrement Séré Adama, c’est son équilibre de vie. Malgré son succès récent au concours national Mic d’Or, il n’a pas abandonné son métier de coiffeur professionnel. Pour lui, la coiffure est bien plus qu’une source de revenus ; c’est un lien direct avec les réalités de son public.

Son producteur, présent lors de l’événement, ne cache pas son optimisme quant à la suite de la carrière de son poulain. « J’ai cru en lui car il a la discipline et le talent. Il m’a donné sa confiance, et je lui ai dit : Mon petit, vas-y, on est avec toi. Nous allons tout mettre en place pour avancer ensemble », a confié le responsable de Yirvièl Productions.

Après le succès du titre « Opara », « Tond zaabré » prépare le terrain pour un projet plus vaste. DAMSSI 32GB a confirmé que de nouveaux morceaux étaient déjà en phase de création pour la sortie prochaine de son premier album. En attendant, le clip est disponible sur toutes les plateformes numériques, et l’artiste se dit prêt à retrouver ses fans sur scène pour une série de concerts à travers le pays.

Akim KY

Burkina 24