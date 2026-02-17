Mort de Jesse Jackson : Figure historique des droits civiques et héritier de Martin Luther King

Le pasteur Jesse Jackson, emblématique leader du mouvement des droits civiques aux États-Unis et ancien candidat à l’élection présidentielle américaine, est décédé ce mardi 17 février 2026 à l’âge de 84 ans.

Protégé de Martin Luther King, il aura consacré plus d’un demi-siècle à la défense des droits civiques, de la justice sociale et de l’égalité raciale, devenant la figure la plus connue du mouvement après l’assassinat de King en 1968.

Né le 8 octobre 1941 à Greenville, en Caroline du Sud, Jesse Louis Jackson s’engage très tôt dans la lutte contre la ségrégation raciale, s’imposant progressivement comme l’une des voix majeures du combat pour les droits des Afro-Américains.

Fondateur de la coalition Rainbow/PUSH, il a porté les revendications de fierté noire, d’autodétermination et d’inclusion économique jusque dans les conseils d’administration des grandes entreprises américaines.

Candidat à deux reprises à l’investiture démocrate (1984 et 1988), il remporte 13 primaires et caucus en 1988, une performance historique pour un candidat noir à l’époque, avant l’élection de Barack Obama en 2008.

Même affaibli ces dernières années par une maladie neurologique rare, Jesse Jackson continuait de soutenir les mobilisations contre les injustices raciales à l’ère du mouvement Black Lives Matter.

Son décès marque la disparition de l’une des dernières grandes figures du mouvement des droits civiques américain, héritier direct de Martin Luther King et artisan majeur de la lutte pour l’égalité aux États-Unis.

Source : L’actualité