Commune de Ouagadougou : Le bâtiment abritant la Direction de la population et de l’état civil central entièrement rénové et rouvert

Le bâtiment abritant la Direction de la population et de l’état civil central (DPEC) de la commune de Ouagadougou est de nouveau fonctionnel. Entièrement réhabilité à hauteur de 93 177 551 F CFA, il a été officiellement rouvert, ce jeudi 19 février 2026, par le Gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, et en présence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté.

Selon Maurice Konaté, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, les travaux de réhabilitation du bâtiment abritant la Direction de la population et de l’état civil central (DPEC) ont globalement coûté 93 177 551 F CFA.

Lesdits travaux, a poursuivi le PDS de la commune de Ouagadougou, ont consisté au renforcement de la sécurité par la pose de grilles de protection ; à l’installation d’un portique de sécurité ; à la normalisation du câblage du réseau informatique ; à la mise en place d’un système de vidéosurveillance ; à l’installation d’un dispositif électronique de gestion des files d’attente et à la pose de balises de protection (DBA) à la devanture du bâtiment.

« Ces investissements traduisent la volonté constante de la ville de Ouagadougou d’améliorer la qualité des services publics et de renforcer la sécurité des infrastructures administratives afin de rapprocher davantage l’administration communale des citoyens », a fait comprendre Maurice Konaté.

Le PDS a alors invité l’ensemble des populations bénéficiaires à prendre soin du bien public. « Les biens publics constituent notre patrimoine commun. Les détruire, c’est nous pénaliser nous-mêmes, c’est compromettre l’avenir de nos enfants et fragiliser le développement de notre commune.

Les protéger, c’est préserver nos droits et affirmer notre responsabilité collective », a-t-il lancé à leur endroit, soulignant qu’à compter de ce jour, le service de l’état civil reprend pleinement ses missions dans ses locaux réhabilités.

Hervé Tourima Tiendrébéogo, 2e Vice-président de l’arrondissement 1, a fait savoir qu’après les actes de vandalisme du bâtiment de l’état civil le 27 novembre 2021, la population a été durement éprouvée. « Certains ont vu leurs dossiers retardés, d’autres ont supporté des charges financières supplémentaires », a-t-il expliqué.

Au nom donc des populations bénéficiaires, un engagement solennel de protéger l’infrastructure, de la préserver contre tout acte de dégradation et d’accompagner les autorités dans la sensibilisation des populations sur l’importance des services de l’état civil a été pris.

Il a aussi invité les populations à enregistrer systématiquement les naissances, les mariages et les décès.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24