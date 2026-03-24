Burkina Faso : La Cour des comptes crée un espace pour enfants afin de soutenir les mères au travail

La Cour des comptes a officiellement mis en service, ce mardi 24 mars 2026 à Ouagadougou, un espace pour enfants, initiative destinée à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et obligations parentales des agents féminins.

Dans un contexte où les femmes, notamment les mères, jonglent quotidiennement entre exigences professionnelles et devoirs parentaux, cette infrastructure apparaît comme une réponse concrète à une problématique bien réelle.

Selon Latin Poda, Premier président de la Cour des comptes, assurer cumulativement et dans la performance les tâches de mère et les tâches professionnelles reste un défi quotidien pour la femme.

Il a aussi rappelé que les mères de la Cour ne font pas exception, confrontées à des situations telles que la présence de bébés dans les bureaux ou des enfants en bas âge accompagnés de leurs nourrices. « Nous voyons, nous entendons et nous sommes conscients de l’équation difficile à laquelle vous faites face », a-t-il déclaré.

Poursuivant ces propos, le premier président, affirme que l’espace vise à répondre à plusieurs objectifs prioritaires du Gouvernement à savoir la promotion de l’égalité des chances entre femmes et hommes, le renforcement du bien-être des agents publics, la valorisation de la famille comme socle de cohésion sociale et la construction d’un capital humain solide pour un Burkina Faso résilient.

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L’espace, aménagé dans le cadre de la réhabilitation de certains bureaux, peut accueillir dix enfants et leurs nourrices, avec la possibilité d’être agrandi à l’avenir pour répondre à une demande croissante.

Lors de la cérémonie, Wendkouni Benjamin Ouédraogo, Directeur général de la Famille et de l’Enfant, s’est réjoui de cette initiative et a salué l’exemplarité de la Cour.

« C’est vraiment l’espoir que cette initiative fasse école au niveau des autres institutions, pour qu’elles mettent en place des espaces de garde d’enfants capables d’offrir un environnement sûr », a-t-il déclaré. Selon lui, cet espace constitue un premier pas vers un encadrement plus institutionnel et pourrait, à terme, être élargi à d’autres structures voisines.

Pour sa part, Alphonse Naré, Conseiller et Coordonnateur de la Cellule Genre de la Cour des Comptes, a souligné l’importance de l’implication des bénéficiaires. « Cet espace est à vous, mamans et mères de jeunes enfants. Il vous appartient de l’entretenir, de l’animer et de le diriger pour atteindre l’objectif visé », a-t-il lancé. Il a également rappelé que la réussite de l’initiative dépend du soutien constant de la Cellule genre et de la Direction de l’administration et des finances.

À travers cette initiative, la Cour des comptes entend non seulement renforcer sa mission de contrôle des finances publiques, mais également promouvoir des bonnes pratiques de gouvernance sociale, en particulier en faveur des femmes et de la petite enfance.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24