Burkina Faso : L’État digitalise ses billets d’avion avec la plateforme e-Dimaakia pour plus de transparence

Les ministres Aboubacar Nacanabo, en charge de l’Économie et des Finances, et Aminata Zerbo/Sabané, en charge de la Transition digitale, ont procédé ce mardi 24 mars 2026 à Ouagadougou au lancement officiel de la plateforme e-Dimaakia, dédiée à la gestion numérique des billets d’avion de l’État.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et l’efficacité dans les procédures administratives. La plateforme vise notamment à corriger les insuffisances liées à la gestion manuelle des billets d’avion.

Accessible en ligne à l’adresse www.edimaakia.gov.bf, e-Dimaakia permet désormais aux agents publics de soumettre directement leurs besoins en billets aux agences de voyage. Ces dernières peuvent ensuite proposer leurs offres dans un système automatisé, garantissant une sélection basée sur des critères objectifs.

« Cela permet à l’administration publique d’avoir des billets d’avion selon ses caractéristiques et aussi à un prix compétitif, mais aussi, d’avoir beaucoup plus de transparence car ce n’est pas l’homme qui intervient mais c’est la machine qui sélectionne », a expliqué Dr Aboubakar Nacanabo.

Le ministre a également souligné que la plateforme a été entièrement développée par des compétences locales, en collaboration avec les acteurs du secteur du voyage, dont les contributions ont été intégrées dans le processus.

Une phase pilote est prévue dans les prochains jours, avant une généralisation progressive de l’outil à l’ensemble de l’administration publique.

Avec e-Dimaakia, le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans la dématérialisation de ses services publics et la modernisation de sa gouvernance administrative.

Daouda ZONGO et Soumane Wahab KARAMBIRI (Stagiaires)

Burkina 24