Burkina Faso : Le Premier ministre lance Faso ARZEKA, une nouvelle solution pour faciliter les paiements numériques

Le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé le jeudi 30 janvier 2025, à Ouagadougou, au lancement officiel de la plateforme de paiement numérique FASO ARZEKA. « FASO ARZEKA », en langue mooré qui signifie richesse, permet de faciliter la numérisation des paiements et l’inclusion financière.

Plus besoin d’effectuer de longues courses pour effectuer des paiements. La plateforme numérique et nationale « Faso Arzeka » vient faciliter la tâche aux usagers pour des paiements numériques plus sécurisés et fiables.

Faso ARZEKA est accessible sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle peut également être utilisée via un téléphone classique, grâce à la syntaxe USSD unique *700# ou par appel téléphonique au serveur vocal interactif 700.

Cette plateforme est aussi interconnectée avec les services Mobile Banking et Mobile Money existants pour faciliter les transferts d’argent et les paiements, incluant les systèmes GIM-UEMOA, VISA et Mastercard.

Les modes de paiement disponibles comprennent notamment Orange Money, Moov Money, les paiements par chèque et en espèces. Accessible sur l’ensemble du territoire burkinabè, FASO ARZEKA propose des services en version Web, Android, iOS, USSD, et bientôt sur des Points de Service.

Le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué que cette plateforme est le résultat d’un travail acharné et d’une mobilisation collective, témoignant de la capacité du Burkina Faso à relever les défis avec des solutions endogènes, conçues par et pour les Burkinabè.

«Le gouvernement et l’ensemble du peuple burkinabè, mobilisés comme un seul homme, autour du Président du Faso, mettent les bouchées doubles pour non seulement endiguer l’insécurité qui mine notre développement, mais aussi se saisir cette occasion pour arracher une indépendance véritable et une souveraineté réelle», a-t-il déclaré.

Selon le chef de l’Exécutif, le lancement de la plateforme FASO ARZEKA reflète pleinement la vision de souveraineté qui appelle à agir avec audace pour bâtir un Burkina Faso, maître de ses ressources et de son avenir.

«Plus qu’une plateforme technologique, FASO ARZEKA représente un changement profond dans notre manière de concevoir le service public et de servir nos concitoyens. Par son processus de conception entièrement local, elle illustre notre capacité à trouver des solutions innovantes et adaptées à notre réalité.

En intégrant les technologies innovantes, elle nous permet non seulement de sécuriser nos ressources, mais aussi de promouvoir la transparence, la simplicité et la proximité avec nos citoyens, consolidant ainsi les bases d’une économie résiliente et inclusive», a-t-il appuyé.

Il a aussi souligné que le lancement de cette plateforme est certes une étape capitale, mais il marque surtout le début d’un voyage que tous les Burkinabè doivent poursuivre ensemble. Il a rassuré l’engagement de son gouvernement à accompagner la mise en œuvre de FASO ARZEKA et à en assurer le succès.

«Le Burkina Faso nouveau que nous appelons de tous nos vœux et pour l’édification duquel chaque citoyen doit apporter sa pierre, commande de nous une révolution dans nos pratiques et usages. C’est pourquoi, j’invite tous les acteurs de l’administration financière à adopter cette plateforme comme un outil de travail dans leur noble mission de mobilisation de nos ressources propres», a-t-il appelé. Développée par l’administration publique et accessible sur toute l’étendue du territoire national, Faso Arzeka est rattachée aux institutions financières.

« Cette plateforme de paiement numérique multicanal de l’administration publique du Burkina Faso, dédiée au recouvrement des ressources publiques, est interconnectée à toutes les plateformes monétiques, monétaires et bancaires», a précisé Bruno Raymond Bamouni, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

Willy SAGBE et Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

