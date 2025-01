Ouagadougou : Le marché de Sankariaré fait peau neuve

publicite

Deux ans après le tragique incendie qui l’a ravagé, le marché de Sankariaré à Ouagadougou renaît de ses cendres. Le nouveau marché a été inauguré, ce jeudi 30 janvier 2025. Entièrement reconstruit et modernisé, il offre désormais aux commerçants et aux clients un espace commercial sûr, doté de toutes les commodités nécessaires.

« Cette inauguration marque l’aboutissement d’un travail collectif, d’une résilience exemplaire et d’une volonté commune de tourner la page du drame qui a frappé ce marché en janvier 2023 », a souligné le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté.

À l’entendre, ce projet ambitieux, fruit d’une coopération exemplaire, a nécessité un investissement de plus de 2 milliards de francs CFA (exactement 2 033 999 897 francs CFA) pour la reconstruction et la modernisation du marché. Il est essentiellement composé de 76 boutiques extérieures, 76 boutiques intérieures, 1 197 échoppes, 70 magasins, 21 espaces pour condiments et 16 places pour boucheries.

« Ce projet va bien au-delà de la réhabilitation », foi du parrain, Dr Aboubacar Nacanabo. A l’écouter, le projet vise à renforcer les capacités des acteurs du commerce, véritables moteurs du développement socio-économique du pays.

S’adressant aux commerçants et occupants des locaux, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné l’importance d’une occupation respectueuse des lieux, tant pour le bien-être de tous que pour la préservation de l’environnement.

« Je saisis cette occasion pour rappeler aux futurs occupants l’importance de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et de commerce définies par les services compétents. La préservation de cet espace et la prévention des risques dépendent de la vigilance et de la responsabilité de chacun », a-t-il plaidé.

Les commerçants du marché Sankariaré de Ouagadougou ont exprimé leur gratitude envers les autorités pour les efforts déployés dans la réhabilitation de ce lieu de commerce. Ils ont souligné l’importance de cette initiative pour améliorer leurs conditions de travail et relancer l’activité économique du marché.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

