La Douane burkinabè veut mobiliser 1 253 milliards FCFA en 2025

La direction générale des douanes célèbre la journée internationale de la Douane les jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier 2025. C’est sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité » que se dérouleront les travaux dont la cérémonie d’ouverture est intervenue ce jeudi 30 janvier 2025 à Ouagadougou.

La Journée internationale de la douane (JID) est célébrée chaque année le 26 janvier. Au Burkina Faso, elle a été célébrée en différé ce jeudi 30 janvier 2025. Cette journée a pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel que joue la douane dans le commerce international et la sécurité des frontières, mais aussi sur les moyens d’améliorer leurs performances.

Le thème de l’année 2025, choisi par l’Organisation mondiale des douanes, est : « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité ».

« Ce thème souligne l’importance de transformer nos engagements en actions concrètes pour faciliter les échanges commerciaux en modernisant nos procédures, sécuriser la chaîne logistique contre les trafics illicites et les menaces sécuritaires, contribuer à la prospérité économique en garantissant une collecte optimale des recettes douanières », a expliqué le directeur général de la douane, Adama Ilboudo.

Le directeur général de la douane a fait savoir que leur engagement en faveur d’une douane efficace et sécurisée se traduit déjà par, l’interfaçage du système douanier avec celui de l’évaluation des véhicules CCVA, la digitalisation du Certificat de mise à la consommation (eCMC) pour fluidifier les opérations, le lancement imminent de la plateforme Sylvie 2, garantissant plus de rapidité et de transparence dans le recouvrement des recettes et aussi, l’interconnexion des systèmes informatiques entre les États membres de l’AES et le Togo, pour une meilleure sécurisation du transit des marchandises, etc.

Il a poursuivi en dévoilant que grâce à l’effort conjugué de tous les acteurs, sur un objectif 2024 de 1 106 milliards de FCFA, 1 083 milliards de FCFA ont été mobilisés. Il est donc noté un taux de réalisation de 97, 93 % et une progression 2023-2024 de 5, 86 %, soit plus de 60 milliards.

Pour lui, ces résultats sont le fruit d’un travail collectif, d’une discipline rigoureuse et d’une volonté commune de servir la nation. Pour 2025, le directeur général a annoncé que le défi à atteindre est de 1 253 milliards FCFA.

Ces résultats ont été salués par le conseiller technique du ministère en charge de l’économie, Séré Mamadou qui a rappelé l’importance cruciale de la douane pour le pays.

« La direction générale des douanes est une entité importante de l’administration économique et financière de notre pays. Grande par sa taille, son ancrage et la transversalité de sa mission, elle est la deuxième pourvoyeuse de recette au Burkina Faso, avec une contribution d’environ 42% recettes collectées au profit du budget de l’état », a rappelé Mamadou Séré.

La cérémonie a été marquée par la remise de certificats de l’Organisation mondiale des douanes à titre posthume aux agents tragiquement disparus le 10 décembre 2024, en reconnaissance de leur sacrifice et de leur engagement. Des certificats de mérites ont également été décernés aux inspecteurs, contrôleurs, assistants, personnel civil et partenaires de la direction générale des douanes, saluant leur contribution à la performance de l’institution.

Flora KARAMBIRI et Rabiatou ZABRE (Stagiaire)

Burkina 24

