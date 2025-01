« Je n’ai jamais dit qu’Hervé avait mal fait les choses » (Entraîneur du RC Lens)

publicite

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, a tenté de rattraper ses propos concernant Hervé Koffi. En effet, il a affirmé qu’avec Hervé Koffi, le RC Lens a perdu trois de ses quatre matchs, ce qui laissait entendre que le gardien burkinabè n’était pas à la hauteur. Il avait donc préféré le nouvel arrivant Mathew Ryan à Hervé Koffi.



« Je tiens à préciser, car cela a été mal interprété ou documenté, que je n’ai aucun problème avec Hervé. Ce que j’ai dit à la télévision puis devant vous après le match, c’est exactement ce que j’ai dit à Hervé », a commencé par affirmer l’entraîneur. Après ses premiers propos sur Hervé Koffi, une bonne partie du public l’avait critiqué.

Puis, il ajoute : « Je lui ai dit qu’il avait eu de la malchance par rapport aux matchs joués, mais que l’équipe était dans une dynamique négative et que, tout comme j’avais fait des choix auparavant en sortant Jonathan Gradit ou Florian Sotoca, j’avais un choix à faire. Je n’ai jamais dit qu’Hervé avait mal fait les choses. Mais l’équipe avait besoin, selon moi, que l’on fasse ce choix ».

Pourquoi Mathew Ryan ?

L’entraîneur du RC Lens ajoute à ces faits d’autres paramètres. « La communication, la présence, le coaching derrière une ligne défensive, c’est hyper important. Mathew Ryan nous donne ce petit truc en plus. Il est très intense et perfectionniste. Il voit beaucoup et il est très correcteur. Il est également exigeant envers lui-même. C’est un choix que j’assume entièrement », insiste-t-il.

Mais, à l’écouter, Will Still ne semble pas croire en Hervé Koffi, même s’il le considère comme un très bon gardien. « On a la chance d’avoir deux très bons gardiens, comme je l’ai dit à Hervé Koffi et à tout le groupe. J’ai été honnête, peut-être que ça peut être mal interprété. Ou paraître trop honnête de la part de Will Still, comme d’habitude. Mais je pense qu’on commence à s’y habituer », conclut-il.

Même si l’entraîneur du RC Lens tente de calmer le jeu, ses justificatifs ont du mal à tenir. Car, durant ces quatre matchs, Hervé Koffi a montré beaucoup de qualités.

