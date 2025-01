RC Lens : Hervé Koffi rassure encore !

publicite

Le RC Lens s’est imposé à l’occasion de la Ligue 1 en battant le Havre (2-1). Menés, l’international burkinabè Hervé Koffi et ses partenaires ont su revenir au score et s’imposer. Titularisé et malgré un but encaissé, Hervé Koffi a encore montré qu’il a la carrure pour occuper le poste de numéro 1.

Et ce, malgré les hésitations au poste de gardien de but avec des rumeurs de transfert. Arrivé au RC Lens au mois de juin dernier, Hervé Koffi a disputé trois matchs, barré par Brice Samba partie à Rennes. L’ancien pensionnaire du Rahimo FC a, pour le moment, la confiance de son entraîneur.

