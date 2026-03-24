Ziniaré : La SONATUR remet 500 titres fonciers à des acquéreurs de parcelles

Le mardi 24 mars 2026 à Ziniaré, la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a remis des titres fonciers à des acquéreurs de parcelles. À cette occasion, elle a également fait un don de matériel informatique à la Direction Générale des Impôts (DGI) pour renforcer leur collaboration dans la sécurisation des terres.

L’opération de remise de titres fonciers concerne globalement 500 bénéficiaires, répartis sur deux sites : 300 titres pour le site de Silmiougou et 200 pour celui de Ziniaré. Pour le Directeur Général de la SONATUR Boureima Ouattara, cet acte est d’une grande importance.

« La sécurisation foncière est très importante, parce que c’est à travers elle que le propriétaire légitime peut jouir de son bien », a-t-il déclaré. Il a précisé que ce document permet désormais aux acquéreurs d’approcher les institutions financières pour soutenir leurs projets immobiliers.

Sur le terrain, le site de Ziniaré présente des avancées techniques. Étendu sur environ 60 hectares, il a été aménagé selon le « niveau C ». Zanzé Richard, directeur technique de la SONATUR, a donné des explications sur la nature des travaux effectués sur le site.

« La zone C, c’est essentiellement tout sauf le bitume. On a réalisé les caniveaux, la voirie est faite, et l’électrification est en cours avec les poteaux déjà sur le site », a-t-il expliqué. Les travaux d’adduction en eau potable sont également en phase de finalisation pour les 614 parcelles du site.

Le Ministre de la Construction de la Patrie Mikaïlou Sidibé, présent lors de l’événement, a salué cette démarche qui privilégie l’aménagement avant l’occupation. « Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous faisons d’abord l’aménagement, la viabilisation et la sécurisation foncière. À partir de là, les populations peuvent investir de façon sécurisée », a-t-il déclaré.

La cérémonie a aussi été marquée par un geste de reconnaissance envers la Direction Générale des Impôts (DGI), partenaire clé dans la production des titres fonciers. La SONATUR a remis un lot de matériel informatique d’une valeur de 40 millions de FCFA, composé de 10 ordinateurs complets et de 5 imprimantes. Ce don vise à accroître l’efficacité du traitement des dossiers fonciers.

En offrant ces titres définitifs, la SONATUR et le gouvernement du Burkina Faso entendent assainir le secteur urbain et garantir aux citoyens un cadre de vie structuré, loin des problèmes liés à l’assainissement et à l’insécurité foncière.

Akim KY

Burkina 24