Ziniaré : La SONATUR remet 500 titres fonciers à des acquéreurs de parcelles

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 28 secondes
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Le mardi 24 mars 2026 à Ziniaré, la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a remis des titres fonciers à des acquéreurs de parcelles. À cette occasion, elle a également fait un don de matériel informatique à la Direction Générale des Impôts (DGI) pour renforcer leur collaboration dans la sécurisation des terres. 

L’opération de remise de titres fonciers concerne globalement 500 bénéficiaires, répartis sur deux sites : 300 titres pour le site de Silmiougou et 200 pour celui de Ziniaré. Pour le Directeur Général de la SONATUR Boureima Ouattara, cet acte est d’une grande importance.

Le Ministre de la Construction remettant symboliquement un titre foncier à l'un des 500 bénéficiaires des sites de Ziniaré et Silmiougou
Le Ministre de la Construction remettant symboliquement un titre foncier à l’un des 500 bénéficiaires des sites de Ziniaré et Silmiougou

« La sécurisation foncière est très importante, parce que c’est à travers elle que le propriétaire légitime peut jouir de son bien », a-t-il déclaré. Il a précisé que ce document permet désormais aux acquéreurs d’approcher les institutions financières pour soutenir leurs projets immobiliers.

Le Directeur Général de la SONATUR
Le Directeur Général de la SONATUR, Boureima Ouattara

Sur le terrain, le site de Ziniaré présente des avancées techniques. Étendu sur environ 60 hectares, il a été aménagé selon le « niveau C ». Zanzé Richard, directeur technique de la SONATUR, a donné  des explications sur la nature des travaux effectués sur le site.

directeur technique, Richard Zanzé
Le directeur technique, Richard Zanzé

« La zone C, c’est essentiellement tout sauf le bitume. On a réalisé les caniveaux, la voirie est faite, et l’électrification est en cours avec les poteaux déjà sur le site », a-t-il expliqué. Les travaux d’adduction en eau potable sont également en phase de finalisation pour les 614 parcelles du site.

Les 60 hectares du site SONATUR de Ziniaré, entièrement aménagés pour accueillir les futurs propriétaires
Les 60 hectares du site SONATUR de Ziniaré, entièrement aménagés pour accueillir les futurs propriétaires

Le Ministre de la Construction de la Patrie Mikaïlou Sidibé, présent lors de l’événement, a salué cette démarche qui privilégie l’aménagement avant l’occupation. « Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous faisons d’abord l’aménagement, la viabilisation et la sécurisation foncière. À partir de là, les populations peuvent investir de façon sécurisée », a-t-il déclaré.

Les autorités constatant l'achèvement des travaux de voirie et d'assainissement sur le site de 60 hectares à Ziniaré.Infrastructures techniques : Aperçu des installations d'électrification et d'adduction d'eau potable en cours de finalisation sur le site de Ziniaré
Les autorités constatant l’achèvement des travaux de voirie et d’assainissement sur le site de 60 hectares à Ziniaré.
Infrastructures techniques

La cérémonie a aussi été marquée par un geste de reconnaissance envers la Direction Générale des Impôts (DGI), partenaire clé dans la production des titres fonciers. La SONATUR a remis un lot de matériel informatique d’une valeur de 40 millions de FCFA, composé de 10 ordinateurs complets et de 5 imprimantes. Ce don vise à accroître l’efficacité du traitement des dossiers fonciers.

Présentation du kit de matériel informatique, d'une valeur de 10 millions de FCFA, offert par la SONATUR à la Direction Générale des Impôts
Présentation du kit de matériel informatique, d’une valeur de 10 millions de FCFA, offert par la SONATUR à la Direction Générale des Impôts

En offrant ces titres définitifs, la SONATUR et le gouvernement du Burkina Faso entendent assainir le secteur urbain et garantir aux citoyens un cadre de vie structuré, loin des problèmes liés à l’assainissement et à l’insécurité foncière.

Lire également⇒ Modernisation urbaine : Le Ministre de la Construction s’assure de l’avancée des grands chantiers de la SONATUR

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Burkina 24 

     
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