Le Rapport 2024 de la Cour des comptes remis au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce lundi 24 novembre 2025 une audience à une délégation la Cour des comptes. Conduite par le Premier président de l’institution, M. Latin PODA, la délégation a remis le Rapport public annuel 2024 de la Cour des comptes au Chef de l’État.

Le Rapport public annuel 2024 fait la synthèse des activités de la Cour des comptes réalisées durant l’année 2024. Au plan juridictionnel, le Rapport constate des fautes de gestion : « ce que nous appelons fautes de gestion ? ce sont toutes les irrégularités qui sont commises dans la gestion des finances publiques », indique M. PODA.

Il souligne que le Rapport présente des détails sur les structures, les types de fautes de gestion et la catégorie des agents présumés auteurs de ces fautes.

Du point de vue des attributions non juridictionnelles, « nous avons fait le tour des opérations de l’État, des collectivités territoriales et des sociétés d’État et des organismes de sécurité sociale », explique le Premier président de la Cour des comptes.

Selon M. Latin PODA, le Président du Faso a félicité la Cour des comptes pour le travail accompli, et l’a invitée à un suivi rigoureux de la mise en œuvre des recommandations.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso