Diplomatie : Maïmounata OUATTARA présente ses Lettres de créance au Président slovaque Peter PELLEGRINI

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 22 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Partage

Nommée Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République slovaque, Maïmounata OUATTARA a officiellement présenté ses Lettres de créance au Président Peter PELLEGRINI le 18 novembre 2025, lors d’une cérémonie solennelle organisée au Palais présidentiel.

Au nom du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, elle a transmis les salutations fraternelles et réaffirmé la volonté des autorités burkinabè de consolider et dynamiser la coopération bilatérale entre Ouagadougou et Bratislava.

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République slovaque, Maïmounata OUATTARA
Maïmounata OUATTARA Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République slovaque

Pour sa part, le Président slovaque a également exprimé son souhait d’intensifier les relations diplomatiques entre son pays et le Burkina Faso, ainsi qu’avec les autres nations représentées sur son territoire.

Lire également 👉Coopération Burkina Faso et la République de Croatie : L’Ambassadeur Maïmounata OUATTARA présente ses Lettres de créance à Zoran Milanović

Il a également présenté la nouvelle vision stratégique de son pays, qui vise à diversifier ses partenariats, en accordant une attention particulière aux collaborations avec l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.

Source : DCRP/ MAECR-BE

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 22 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Le Rapport 2024 de la Cour des comptes remis au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Rapport 2024 de la Cour des comptes remis au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

il y a 19 minutes

Burkina Faso : Les faits marquants de la semaine du 17 au 23 novembre 2025

il y a 42 minutes

L’ARCOP outille les acteurs judiciaires sur les nouvelles réformes de la commande publique

il y a 4 heures

Jamaïque : Jimmy Cliff, légende mondiale du reggae, s’éteint à 81 ans

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page