Diplomatie : Maïmounata OUATTARA présente ses Lettres de créance au Président slovaque Peter PELLEGRINI

Nommée Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République slovaque, Maïmounata OUATTARA a officiellement présenté ses Lettres de créance au Président Peter PELLEGRINI le 18 novembre 2025, lors d’une cérémonie solennelle organisée au Palais présidentiel.

Au nom du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, elle a transmis les salutations fraternelles et réaffirmé la volonté des autorités burkinabè de consolider et dynamiser la coopération bilatérale entre Ouagadougou et Bratislava.

Pour sa part, le Président slovaque a également exprimé son souhait d’intensifier les relations diplomatiques entre son pays et le Burkina Faso, ainsi qu’avec les autres nations représentées sur son territoire.

Il a également présenté la nouvelle vision stratégique de son pays, qui vise à diversifier ses partenariats, en accordant une attention particulière aux collaborations avec l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.

Source : DCRP/ MAECR-BE