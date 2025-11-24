Burkina Faso : Les faits marquants de la semaine du 17 au 23 novembre 2025

Urbanisme, justice, sécurité, innovations, culture, diplomatie, sports… Le Burkina Faso a connu une semaine du 17 au 23 novembre 2025 particulièrement dense en informations. Entre grands chantiers structurants, avancées technologiques, décisions judiciaires majeures et succès internationaux, voici l’essentiel de l’actualité nationale.

Zafara Plazza : Un nouveau visage urbain pour Ouaga 2000

Le ministre de l’Urbanisme, Mikaïlou Sidibé, a procédé à la pose de la première pierre du complexe « ZAFARA PLAZZA ». Ce futur bâtiment abritera le nouveau siège de la SONATUR et s’inscrit dans la modernisation de la zone Ouaga 2000.

Procès Tiegnan : Des condamnations lourdes

La Cour d’appel a rendu son verdict dans l’Affaire Tiégnan. Hamidou Tiégnan écope de 11 ans de prison ferme et plus de 5,6 milliards FCFA d’amende.

Ses coaccusés reçoivent entre 6 et 11 ans d’emprisonnement avec de lourdes pénalités financières. Un dossier qui marque une étape importante dans la lutte contre les détournements de fonds.

Examens nationaux : Le privé et le public désormais logés à la même enseigne

Le MESRI a confirmé que les examens nationaux (Licence, Master, Doctorat) concernent désormais aussi bien les universités publiques que celles privées. Une harmonisation destinée à renforcer la qualité de l’enseignement supérieur.

Plaques d’immatriculation : La DGTTM passe au contrôle strict

La DGTTM, en partenariat avec Supernet Technologies, a lancé une vaste opération de contrôle des plaques d’immatriculation non conformes. L’objectif est d’éliminer les plaques frauduleuses et responsabiliser les fabricants.

Une équipe de jeunes Burkinabè de Gobelab Burkina a remporté une compétition mondiale de robotique. Un exploit qui confirme la montée en puissance de la tech burkinabè.

Constats d’accidents : Les drones entrent en scène

La Police nationale modernise ses procédures : Les constats d’accidents pourront désormais être effectués par drone. Résultat : Un processus ramené de 2 heures à 15-20 minutes.

Soum : L’Émir de Djibo s’est éteint

La région du Soum est en deuil suite au décès de l’Émir de Djibo, intronisé en 1987. Une figure respectée du Djelgodji qui laisse toute une communauté attristée.

Économie : Le FMI salue la solidité du Burkina Faso

Selon la 4ᵉ revue de la FEC, le Burkina affiche une croissance estimée à 5% en 2025 et une inflation projetée à -0,5%. Des performances rares dans la sous-région.

20ᵉ Semaine du Numérique : Le Burkina mise sur la souveraineté technologique

Lancée par le Président Ibrahim Traoré, cette édition met l’accent sur la protection des données, l’IA made in Burkina, la formation, la coopération régionale (Ghana invité d’honneur). Le robot humanoïde G1, programmé localement, a été la véritable star de l’événement.

Sankar-Yaare : Opération Ladéli et saisie record

Le ministère de la Sécurité a lancé l’opération « Ladéli » pour lutter contre les trafics et assainir le marché Sankar-Yaare. L’objectif était de sécuriser, sensibiliser, rétablir l’ordre.

Industrie : L’État récupère la SN-CITEC

Après 30 ans de privatisation, l’État reprend le contrôle de la SN-CITEC, dans une volonté de renforcer la souveraineté industrielle.

Lutte contre la fraude : 66 tonnes de karité saisies

La Police Nationale a intercepté 66 tonnes d’amandes de karité destinées à l’exportation illicite. Une opération majeure dans la région du Djôrô.

Sécurité alimentaire : 4 tonnes de produits infantiles incinérées

Suite à une alerte internationale, la Direction de la nutrition a détruit un stock contaminé de lait et biscuits destinés aux enfants, contenant un taux élevé d’aflatoxine.

Culture

NAK 2025 : 30 ans de célébration. Les Nuits Atypiques de Koudougou fêtent leur 30ᵉ anniversaire, symbole de résilience culturelle.

Baba Village 2025 : La tradition au cœur de la ville. Le festival Baba Village a ouvert ses portes, mettant en avant la richesse des arts et traditions du pays.

International & Entrepreneuriat

Mission économique en Turquie : Des chefs d’entreprise burkinabè, sous l’association LIEN, effectuent une immersion en Turquie pour le transfert de technologies et des rencontres B2B.

Sécurité locale

Brigade Laabal : Opération à Diébougou. La Brigade a neutralisé des saboteurs de cages flottantes destinées à la pisciculture.

Justice commerciale

Tenkodogo : Produits contrefaits incinérés. 125 cartons de produits « ONCA », contrefaçon de la marque ONGA, ont été détruits suite à une enquête conjointe.

Innovation rurale

M’YAABA : Les couveuses hybrides qui révolutionnent l’aviculture. L’entreprise M’YAABA développe des couveuses pétro-solaires permettant aux éleveurs de produire même en zone à faible accès à l’électricité.

Sport

Amical : Les Étalons dominent le Bénin 3-0. Les hommes de Brama Traoré enchaînent avec une belle victoire, marquée par un doublé de Georgi Minoungou.

Mondial U17 : Les Étalons stoppés en quarts. Malgré une belle campagne, les U17 s’inclinent face à l’Italie (0-1) en quart de finale.

Une semaine intense, marquée par des avancées majeures, des défis sécuritaires et des réussites nationales autant sur le plan économique que technologique et culturel. Le Burkina Faso continue d’écrire son histoire avec résilience, ambition et créativité.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24