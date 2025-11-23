Burkina Faso : L’entreprise M’YAABA révolutionne l’aviculture grâce à ses couveuses hybrides pétro-solaires

Partage

L’entreprise burkinabè M’YAABA, créée en 2018 à Ouagadougou par l’électricien Eugène Rouamba, s’impose progressivement comme un acteur incontournable dans l’innovation avicole. Spécialisée dans la conception d’équipements adaptés aux réalités rurales, la société a développé une gamme de couveuses pétro-solaires hybrides, une technologie pensée pour renforcer la résilience énergétique des producteurs.

Au cœur du dispositif de la couveuse de l’entreprise M’YAABA, il s’agit d’un système combinant gaz et énergie solaire assure la continuité de la production. Le gaz est exclusivement dédié au chauffage via un brûleur relié à une chaudière et l’énergie solaire alimente la ventilation, le contrôle thermique et la régulation du taux d’humidité.

Un thermostat central gère l’ensemble du processus, permettant de créer une humidité optimale pouvant atteindre 70 %, grâce à un système d’eau et de soufflage intégré. Les couveuses de l’entreprise M’YAABA sont également conçues pour rester performantes, même sous fortes températures ou faible ensoleillement.

À Loumbila, où une unité de production utilise cette technologie, les performances sont tangibles. L’ensemble des équipements marchent en merveilles et la production est au niveau optimal.

Les différents équipements révèlent l’évolution et les innovations de l’entreprise M’YAABA en matière de couveuses. De couveuse électrique, solaire et actuellement pétro-solaire pour un modèle hybride pour le bonheur des aviculteurs en zone rurale.

Eugène Rouamba, promoteur de l’entreprise M’YAABA indique que la ferme produit en moyenne 1 000 à 6 000 poussins par cycle. « Cette ferme a débuté avec un incubateur d’une capacité de 1280 œufs. Satisfait du rendement, elle a augmenté la capacité avec un incubateur et des éclosoirs de grande capacité.

A l’entreprise nous faisons des recherches pour un rendement optimum pour les aviculteurs notamment en zone rurale », explique-t-il. Il souligne que le Burkina Faso dispose des moyens pour produire des poussins au niveau local sans compter sur les importations.

Dans l’unité de production

Les équipements se composent notamment d’un incubateur hybride de 6 000 œufs, doté d’un système de retournement automatique, des éclosoirs pouvant contenir jusqu’à 2 000 œufs. L’éclosion est facilitée par un taux d’humidité plus élevé dans les éclosoirs afin d’assouplir la coquille et facilité la venue du poussin.

Vers une réduction de la consommation de gaz

M’YAABA poursuit ses recherches pour réduire la dépendance au gaz grâce au solaire thermique, basé sur l’exploitation directe de la chaleur solaire. Selon Eugene Rouamba, les premiers résultats, de ce système permettrait de maintenir la couveuse en fonctionnement durant 12 heures sans apport de gaz, excepté en cas de baisse critique de température.

L’entreprise a également modernisé ses équipements en remplaçant les anciens bacs en bois par des modèles plus économiques et résistants. En proposant des solutions adaptées aux réalités locales, M’YAABA contribue à la transformation de l’aviculture au Burkina Faso. Ses innovations offrent aux producteurs, notamment ruraux, des outils plus fiables, économiques et énergétiquement autonomes.

Une avancée majeure pour un secteur en quête de modernisation et de résilience face aux défis climatiques et énergétiques.