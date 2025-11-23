« Renaissance d’une vie » : Une exposition pour sensibiliser sur l’art plastique au Burkina Faso

Partage

Ouagadougou accueille du 22 au 29 novembre 2025 au quartier Kologh Naaba une exposition d’arts portée par l’artiste Lolito. A travers ses œuvres plastiques, l’artiste invite les Burkinabè à réfléchir sur la vie et ses transitions.

Pour Laurent Sawadogo dit Lolito, l’art est avant tout une projection de rêves et d’émotions. Ses créations ne s’adressent pas seulement aux amateurs d’art, mais à toute personne prête à s’interroger sur le sens de l’existence.

Au-delà de l’expression personnelle, l’exposition « Renaissance d’une vie » de Lolito revêt une dimension sociale. L’artiste déplore le manque de sensibilisation à l’art plastique au Burkina Faso. « Il n’y a pas une école de beaux-arts ici, au Burkina Faso, qui peut, voilà, montrer aux gens directement ce qu’est l’art plastique », a confié Lolito.

Face à ce constat, son exposition se veut une contribution active. « C’est ma contribution aussi de sensibiliser, voilà, et d’avoir un profit », a fait savoir l’artiste. L’exposition des œuvres de Lolito se poursuivent jusqu’au 29 novembre 2025 au restaurant No Name sis au quartier Kologh Naaba. « Renaissance d’une vie » est une opportunité de découvrir le travail d’un artiste authentique, à la croisée du rêve et de la spiritualité.

Au cœur de son exposition deux œuvres se distingues. « Le Passage » et « Renaissance ». A travers « Le Passage », Lolito mène une réflexion sur la temporalité de la vie. « Dans cette vie, quand on est là, ça veut dire que c’est pour un temps », a confié l’artiste. Pour lui, chaque étape de la vie, c’est-à-dire de la naissance à la mort, est un « passage ».

Pour « Renaissance », Lolito y exprime son propre parcours. Ce parcours a-t-il fait savoir a été marqué par des épreuves. « Avec tout ce que j’ai traversé, je veux renaître de nouveau à travers mes œuvres, à travers mes créations », a-t-il affirmé.

Sur la question des tarifs des œuvres, souvent épineuse pour les artistes, Laurent Sawadogo dit Lolito dit avoir revue à la baisse ses prix. Les œuvres vont de 45 000 fr à 200 000 fr. « Si j’ai eu l’occasion d’intéresser quelqu’un qui veut en prendre une ou deux aussi, ça m’encourage et ça me permet de continuer aussi », a-t-il indiqué.