Ouagadougou : Des étudiants en génie civil en immersion technique à HAGE INDUSTRIES

Dans le cadre du Meeting National du Génie Civil, une quarantaine d’étudiants ont effectué, le samedi 22 novembre 2025, une immersion au sein de l’usine HAGE INDUSTRIES, située à Kossodo. Cette initiative vise à renforcer leurs connaissances pratiques sur les matériaux de construction et leurs procédés de fabrication.

Du fer à béton à la peinture industrielle, en passant par la fabrication des tôles, les bétonnières et le centre commercial de l’usine, les étudiants ont pu observer l’ensemble des étapes de production des matériaux qu’ils seront amenés à manipuler dans leurs futures carrières.

Pour Gaby Sleiman, directeur de HAGE INDUSTRIES, cette visite constitue un maillon essentiel dans la formation des ingénieurs de demain. « Pour un élève ou un jeune ingénieur, l’information technique est primordiale.

Ce sont eux qui font les calculs, qui choisissent les produits. Ils doivent savoir où s’adresser et connaître ce qui se fabrique au Burkina Faso. Ici, un simple coup de téléphone suffit pour accéder aux informations techniques nécessaires », a-t-il souligné.

« Le bon maçon, c’est d’abord le bon matériel »

Il a également rappelé que « le bon maçon, c’est d’abord le bon matériel », soulignant l’importance de la qualité des matériaux produits localement.

Le Président du Meeting National du Génie Civil, Jean Kurt Evariste Diendéré a indiqué que cette visite marque la deuxième édition de l’évènement. Il a rappelé que le Meeting National du Génie Civil réunit chaque année ingénieurs, étudiants et professionnels du secteur afin d’échanger sur les défis du domaine, dresser le bilan annuel et formuler de nouvelles perspectives pour l’année suivante.

Pour cette année c’était l’immersion au sein de l’usine de HAGE INDUSTRIES pour mieux comprendre le processus de fabrication et de traitement du fer à béton. « Qui parle de génie civil parle de fer à béton. On ne peut pas construire sans ce matériau. Nous sommes venus voir comment ce que nous apprenons à l’école se matérialise dans la réalité, et comprendre comment le fer est produit ici », a précisé Président du Meeting National du Génie Civil.

À la fin de la visite de l’immersion, Jean Kurt Evariste Diendéré a exprimé sa satisfaction. « Nous avons vu que le fer produit ici est différent des autres. Sa méthode de fabrication est spécifique. Personnellement, je viendrai commander mon fer à HAGE INDUSTRIES et je le recommanderai à mes collègues. À ce que nous avons constaté, il n’y a pas mieux », a-t-il indiqué.

En rappel, créée en 2001, HAGE Industries est le fruit de la fusion stratégique de trois entités historiques à savoir HAGE METAL, EMETAL et IBPC, capitalisant ainsi sur près de vingt-deux ans d’expérience cumulée dans le secteur.