Contribution patriotique pour l’initiative Faso Mêbo : Hage Matériaux s’implique avec ses outils

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au service du Burkina Faso dans le domaine de l’acier et des matériaux de construction, la société Hage Matériaux a répondu présente à l’appel de solidarité nationale autour de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ». Son geste, concrétisé ce mercredi 16 juillet 2025, s’est matérialisé par la remise d’une gamme variée de matériaux de construction.

Le don est composé de fers à béton, de brouettes, de seaux de peinture, de chaussures de sécurité, des articles électroménagers et bien d’autres articles essentiels.

Selon Jessica Hage, de la direction du groupe Hage, ce geste s’inscrit dans la volonté de la société d’être toujours proche de la population. Elle a exprimé la fierté de Hage de contribuer à la construction du pays à travers cette mobilisation générale.

« Nous sommes une société présente au Burkina Faso depuis plus de cinquante ans et leaders dans les matériaux de construction. Nous souhaitons féliciter le Président du Faso pour cette initiative et c’est une fierté pour nous d’y contribuer, d’autant plus que nous sommes dans le domaine de la construction. Il faut que nous participions avec tous les Burkinabè à la construction d’un Burkina Faso meilleur », a-t-elle justifié.

Évoquant la composition du don, qu’elle a qualifié de gamme « complète » de matériaux de construction, Jessica Hage a souhaité, par ce geste, contribuer à façonner l’initiative pour la construction du pays des Hommes intègres. « Aujourd’hui, nous venons donner une panoplie de matériaux de construction qui servira à Faso Mêbo et à la construction du Burkina Faso », a-t-elle insisté.

Après la remise symbolique, le groupe s’est investi dans les travaux sur place. Responsables et collaborateurs ont participé non seulement à la fabrication de pavés, mais aussi à leur stockage. Cédric Sindgo, Directeur Commercial de la peinture JESSI chez Hage Matériaux, a même promis que cet engagement se poursuivra avec le même objectif.

Un geste qui pourrait bien se répéter

« Nous nous soucions du bien-être de la population du pays. C’est pourquoi nous avons décidé de soutenir cette initiative présidentielle par ce geste. Nous intervenons ici avec des matériaux de construction. C’est le premier pas, mais nous avons l’ambition de revenir pour d’autres actions. Le meilleur reste à venir », a promis Cédric Sindgo.

Hage Matériaux est une filiale du Groupe HAGE, un acteur majeur du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au Burkina Faso, avec plus de 50 ans d’expérience dans la production et la distribution de matériaux de construction. Basée à Ouagadougou, l’entreprise est reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement envers l’innovation.

Pour rappel, c’est en 1968 que Joseph Hage, opérateur économique d’origine libanaise, s’est installé au Burkina Faso en qualité de commerçant de marchandises diverses. C’est vers 1975 qu’il s’est finalement spécialisé dans l’importation des matériaux de construction.

Et c’est en 1984 que Joseph Hage a créé les Établissements Hage Matériaux. Aujourd’hui, cette société intervient dans plusieurs pays et est leader du marché de l’acier et des matériaux de construction au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24