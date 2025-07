Grande-Bretagne : Lourde peine de prison pour avoir abattu un arbre mythique

publicite

Deux hommes ont été condamnés à de lourdes peines de prison après avoir illégalement abattu le Sycamore Gap Tree, un arbre « bien-aimé » et « mythique » situé le long du mur d’Hadrien, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le nord de l’Angleterre. L’acte, qualifié de « dommages criminels délibérés et insensés », a provoqué un « sentiment de perte et de confusion à travers le monde », selon les mots de la juge Christina Lambert.

Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans, ont chacun écopé de quatre ans et trois mois de prison lors d’une audience à Newcastle, dans le nord-est de l’Angleterre. Bien que les règles britanniques prévoient normalement une peine de six mois pour ce délit, la juge a justifié la sévérité de la condamnation par « l’impact social extraordinaire » du crime.

Elle a souligné que l’arbre, un « point de repère » pour le comté de Northumberland et « un symbole de la beauté de son paysage sauvage », avait été « délibérément ciblé ». Le Sycamore Gap Tree était également un lieu de « signification personnelle particulière » pour de nombreuses personnes, utilisé pour des demandes en mariage et des commémorations.

L’arbre, un imposant sycomore planté dans les années 1800 et l’un des plus photographiés de Grande-Bretagne, était apparu dans le film de 1991 Robin des bois : Prince des voleurs. Il a été retrouvé abattu en septembre 2023.

Les deux hommes ont également été condamnés pour avoir endommagé une partie du mur d’Hadrien. En raison d’une politique gouvernementale temporaire visant à réduire la surpopulation carcérale, ils ne passeront que 40 % de leur peine en prison. Il a été révélé que Daniel Graham avait des condamnations antérieures, notamment pour violence conjugale et vol de bûches à la tronçonneuse en 2007.

