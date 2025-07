Burkina Faso : Dans le cadre de la campagne « Save and Win », Banque Atlantique récompense les épargnants lauréats de la première phase avec des séjours à Marrakech

publicite

La Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), a célébré le vendredi 11 juillet 2025 les premiers lauréats de sa campagne d’épargne « Save and Win ». La cérémonie, organisée à l’agence de Ouaga 2000, a permis de remettre leurs lots aux clients tirés au sort le 7 juillet 2025 au siège, soulignant l’engagement de l’institution à promouvoir l’épargne et la fidélisation.

La cérémonie a vu la participation de Moussa Touré, Directeur Général de la Banque Atlantique Burkina Faso, accompagné de son comité de direction, ainsi que des autorités administratives, juridiques et, bien sûr, de quelques clients de la banque.

D’emblée, le Directeur Général de Banque Atlantique Burkina Faso a exprimé sa joie face à la présence effective des clients de sa banque à cette cérémonie, en ne manquant pas de souligner l’objet de la rencontre.

« Aujourd’hui, c’est avec joie que je vous accueille à notre agence de Ouaga 2000, pour cette cérémonie de remise des prix à nos lauréats suite à notre tirage au sort effectué le lundi 07 juillet 2025 à notre agence Siège. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement les gagnants, mais aussi l’engagement et la fidélité de chacun d’entre vous», a-t-il souligné.

Il a ensuite chaleureusement remercié tous les clients pour leur participation enthousiaste, soulignant que leur soutien et leur confiance ont été essentiels au succès de cette première phase. La campagne « Save and Win » s’inscrit dans une double ambition. D’une part, fidéliser la clientèle et améliorer le niveau des ressources de la banque, et d’autre part, encourager activement la culture de l’épargne au sein de la population.

« La campagne dénommée SAVE AND WIN est une occasion de cultiver aussi l’esprit d’épargne auprès de notre clientèle. Nous sommes ravis de pouvoir récompenser aujourd’hui, les clients ayant été tirés au sort, » a précisé le Directeur Général.

Les trois heureux gagnants de cette première phase repartent avec un voyage à Marrakech (Maroc), offert par la Banque Atlantique, avec la possibilité d’être accompagnés.

Moussa Touré a invité les lauréats à s’imaginer « explorer les souks colorés de Marrakech, savourer la délicieuse cuisine marocaine, ou encore vous détendre dans un riad traditionnel. Ce voyage est une façon pour nous de vous remercier et de vous offrir une expérience mémorable», a-t-il fait savoir.

Tourné vers l’avenir, le Directeur Général a invité les clients à poursuivre leurs dépôts sur leurs comptes épargnes. Il a également lancé un appel à ceux qui ne se sont pas encore inscrits au challenge, les encourageant à le faire auprès de leurs gestionnaires de comptes, car la deuxième phase débute bientôt, avec de nouvelles surprises en perspective.

« Nous savons compter sur vous pour la réussite de cette campagne de collecte de ressources car cette collecte de ressources épargnante illustre notre volonté d’encourager nos clients à bâtir un avenir financier solide. Nous croyons fermement que chaque dépôt compte et que, ensemble, nous pouvons contribuer à un développement économique durable, » a-t-il conclu.

Cette récompense a été saluée par les bénéficiaires, qui ont apprécié cette incitation à l’épargne couronnée par ce voyage à Marrakech. Simporé Abdoulaye, l’un des heureux gagnants, a partagé sa joie.

« Merci à la banque Atlantique pour ce don précieux. Je ne m’y attendais vraiment pas. Je suis très heureux. Que Dieu bénisse la banque et tous ses employés. Ce fut un plaisir pour moi de participer à ce challenge. Je ne suis jamais allé au Maroc mais grâce à la banque je pourrai avoir ce privilège », a-t-il indiqué.

À travers « Save and Win », la Banque Atlantique Burkina Faso réaffirme ainsi son engagement constant à soutenir ses clients dans leur parcours financier et à contribuer au dynamisme économique du pays.