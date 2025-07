Voici les six aéroports désignés « plus beaux du monde » par le Prix Versailles 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Prix Versailles 2025 vient de désigner les six aéroports les plus remarquables de l’année. Ces terminaux ne sont pas seulement des lieux de transit ; ils redéfinissent l’expérience du voyage grâce à leur architecture audacieuse, leur intégration écologique et leur capacité à refléter les identités culturelles locales.

Lauréats 2025 du Prix Versailles – Catégorie Aéroports

Yantai Penglai International Airport (Terminal 2) – Chine

Un terminal en forme de « E », baigné de lumière naturelle, avec des voûtes majestueuses qui évoquent les paysages côtiers. Conçu pour offrir une circulation fluide et apaisante aux voyageurs. Marseille Provence Airport (Terminal 1) – France Inauguré en juillet 2024, ce hall vitré de 22 mètres de haut est construit à 70 % en acier recyclé. Il s’inspire des hangars portuaires avec des matériaux chaleureux comme le bois et des baies vitrées pour maximiser la luminosité. Roland Garros Airport (Terminal arrivées) – Réunion

Premier terminal bioclimatique en milieu tropical : ventilation naturelle via une cheminée centrale, persiennes automatiques, usage de bois et de plantes locales. Un modèle de durabilité et de respect du climat. Kansai International Airport (Terminal 1) – Osaka, Japon

Chef-d’œuvre signé Renzo Piano, rénové par Populous. Son immense toiture asymétrique, ses matériaux naturels et ses technologies de gestion intelligente des flux en font un site emblématique à l’aube de l’Expo 2025. Portland International Airport (Main Terminal) – États-Unis

Construit en bois massif local, ce terminal s’étend sur 36 000 m² avec une toiture ondulante. Il offre une atmosphère forestière immersive, illuminée naturellement, célébrant les paysages de l’Oregon. San Francisco International Airport (Harvey Milk Terminal 1) – États-Unis

Repensé par Gensler, ce terminal réduit de 79 % son empreinte carbone. Il mêle design élégant, lumière douce, galeries d’art, et rend hommage à l’histoire et à la culture de la Bay Area.

Pourquoi ces terminaux se distinguent

Design et lumière : Grands volumes, structures spectaculaires, et abondance de lumière naturelle donnent à ces terminaux un caractère ouvert et accueillant.

2. Éco-durabilité : Bois local, acier recyclé, systèmes de ventilation naturelle et technologies intelligentes minimisent leur impact environnemental.

3. Identité culturelle : Chaque aéroport incarne sa région : que ce soit la forêt du nord-ouest américain, la côte chinoise ou les traditions tropicales de la Réunion.

4. Innovation : Ces infrastructures offrent une meilleure gestion des flux, une expérience passager optimisée, et souvent une ambiance immersive et apaisante.

En décembre 2025, trois de ces aéroports recevront un Titre Mondial Versailles dans les catégories Intérieur ou Extérieur. Ce prix récompensera ceux qui auront su le mieux combiné esthétique, fonctionnalité et responsabilité.

Source : la presse ca