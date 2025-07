Communiqué | Recrutement « Faso Mêbo » : Dépôt de candidature prolongé au 17 juillet 2025

publicite

Dans la poursuite de l’opérationnalisation des brigades des infrastructures routières de l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo (IPFM) qui s’inscrit dans la politique de développement durable et d’amélioration des conditions de vie des populations des villes et des campagnes, le public burkinabè est informé de l’ouverture d’un recrutement par sélection sur dossiers suivi d’entretien, de personnel pour le compte de cette initiative.

Le présent recrutement concerne les régions du Centre-Nord, du Nord, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun et vise les profils ci-après .

A . CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent prendre part à ce test, les candidats des deux sexes de nationalité burkinabè, âgés de dix-huit

(18) au moins et de cinquante (50) ans au plus, au 31 décembre 2025, titulaires des diplômes requis ou de tout autre diplôme ou attestation reconnu(e) équivalent (e) et remplissant les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de l’emploi postulé.

N.B: les attestions dont la validité est expirée ne sont pas recevables.

B. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature se composent comme suit :

Une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal de 200 francs CFA adressée à monsieur le Coordonnateur National de l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo, indiquant l’emploi postulé ;

Une photocopie légalisée du diplôme requis ;

Une photocopie légalisée des attestations de travail s’il y a lieu ;

Un extrait d’acte de naissance ou une photocopie légalisée de l’acte de naissance ;

Une photocopie légalisée de la CNIB ;

Un certificat de nationalité burkinabè •

Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

Un certificat de visite et de contre visite revêtu d’un timbre fiscal de 300 franc CFA ;

Un certificat de résidence ,

Un certificat de non grossesse délivré par un médecin, pour les candidats de sexe féminin.

Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas accepté.

C. PROCEDURE DE RECRUTEMENT / DATE DE DEPOT

Le recrutement se fera par voie de présélection sur dossier suivi d’un entretien oral, et ou d’un test pratique si nécessaire.

Seuls les candidats ayant franchi la phase de présélection seront contactés pour les phases suivantes.

Les dossiers de candidature seront reçus entièrement en ligne, aux période et heures ci-après :

Période : 2 au 17 juillet 2025

Heure de réception : 24 h / 24

Mail à l’adresse : [email protected]

NB : aucun dossier ne sera reçu après le 17 juillet 2025, à 12 h 00 mn 00s.

D. INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATUR ES EN LIGNE

Regroupez / scannez I ‘ ensemble des fichiers de votre dossier de candidature dans un document unique au format PDF dans l’ordre des documents/pièces indiqués ci-dessus, nommé suivant le format : Region_Poste.pdf où Région et Poste désignent respectivement la région et le poste de candidature souhaités ; b)Le document unique Region_Poste.pdf doit être bien lisible ; La taille du document unique Region_Poste.pdf ne doit pas dépasser 15 Mo (Méga octet) • Pour postuler :

a)Envoyez un mail à l’adresse [email protected] exprimant une demande de soumission d’un dossier de candidature.

Exemple :

Objet du message : demande de candidature au poste d’ Infirmier pour le compte de la région du Centre-nord ;

Corps du message : Je souhaite soumettre ma candidature pour le poste d’infirmier dans la région du Centre-Nord.

b) Des instructions supplémentaires vous seront envoyées systématiquement par email à l’adresse utilisée précédemment pour soumettre votre demande •

c) Suivez les instructions de ce mail pour renseigner le formulaire et téléverser (upload) votre dossier de candidature ,

NB : Toute candidature ne respectant pas ces instructions sera automatiquement rejetée.

E. AFFECTATION

Les candidats admis peuvent être affectés dans toute localité du territoire national,

NB :

Les admis seront formés comme volontaires pour la défense de la patrie ;

Les candidats retenus à l’issue de la présélection sur dossier, devront se munir de leur dossier complet (avec tous les documents originaux) lors de l’entretien oral ; Aucun frais n’est demandé pour le dépôt des dossiers ;

Les candidatures des opérateurs, mécaniciens, électriciens, menuisiers et soudeurs résidant dans les quatre Régions (Région du Centre-Nord, du Nord, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun) sont fortement encouragée

