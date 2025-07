Ghana : 5 milliards de dollars tirés de l’or en 5 mois, mais la gouvernance reste un défi

publicite

Le Ghana a réalisé une performance économique impressionnante au cours des cinq premiers mois de 2025, exportant près de 52 tonnes d’or et générant des recettes de 5 milliards de dollars américains. Cette annonce, faite par le Président John Mahama, représente une manne financière significative pour l’économie ghanéenne, témoignant de la vitalité de son industrie minière aurifère.

Malgré ces excellentes nouvelles économiques, le Ghana continue de faire face à des défis persistants en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Un incident récent a particulièrement marqué les esprits : l’ambassade du Ghana à Washington a été temporairement fermée après la révélation qu’un membre du personnel avait détourné des frais de demande de visa et de passeport vers son compte personnel pendant plus de cinq ans.

Cet ancien employé, Fred Kwarteng, aurait empoché environ 4,8 millions de dollars par an grâce à un lien de site web illégal redirigeant les paiements.

Parallèlement, le Président John Mahama a adressé un ultimatum aux ministres de son cabinet qui n’ont pas encore déclaré leurs biens, les menaçant de révocation s’ils ne se conformaient pas.

Un continent entre succès et difficultés

À l’échelle continentale, d’autres pays africains naviguent également entre succès et difficultés. En 2024, 45 pays africains ont collectivement perdu 68 millions de dollars américains suite au rejet de demandes de visa Schengen, les refus concernant l’Afrique représentant 41% des documents de voyage non accordés.

Sur une note plus positive, le Nigeria a entièrement remboursé son prêt de 3,4 milliards de dollars américains reçu du Fonds Monétaire International (FMI) en avril 2020, et a été retiré de la liste des débiteurs. Cependant, des difficultés persistent dans le secteur minier de certains pays, comme en Sierra Leone où la plus grande entreprise minière de diamants du pays, Koidu Limited, a licencié plus de 1 000 employés.

Ces situations contrastées illustrent la complexité des dynamiques économiques et de gouvernance à travers le continent africain.

