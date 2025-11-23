30e édition des NAK : Le chef coutumier de Zagtouli réaffirme son engagement et son soutien

Partage

À l’occasion de la 30e édition des Nuits Atypiques de Koudougou (NAK), le chef coutumier de Zagtouli, Naaba Kongo, a réaffirmé l’importance capitale de ce festival. Il a exprimé son engagement à soutenir la manifestation, la qualifiant de référence culturelle majeure pour Koudougou et l’ensemble du Burkina Faso.

Naaba Kaongo a souligné que sa présence aux NAK est un devoir envers le promoteur du festival, qu’il considère comme un « grand frère et papa » qui a toujours soutenu la culture.

« C’était une obligation pour nous de venir les assister parce que le grand frère et le papa nous a toujours soutenus, soutenu la culture et c’est tout à fait normal que nous assistons à cette cérémonie du baptême pour marquer notre appartenance à cette identité culturelle et également donc accompagner le promoteur pour ces 30 années des NAK », a-t-il indiqué d’entrée.

Après trois décennies d’existence, Naaba Kongo considère les NAK comme une référence culturelle incontournable. Il a insisté sur l’importance de soutenir de tels événements au Burkina Faso.

« C’est une référence culturelle à Koudougou ici et au Burkina Faso, et nous tenons à les assister et à les accompagner parce que c’est un événement culturel majeur… c’est notre musique qui s’exporte à l’extérieur et c’est important pour nous de les accompagner et de les soutenir comme il se doit ».

Le thème de cette 30e édition, « Culture et valorisation des instruments traditionnels », a particulièrement résonné auprès du chef coutumier. Il a lancé en ce sens une mention spéciale pour le choix du thème.

« Je crois que c’est à notre honneur, la chefferie coutumière est valorisée à travers les instruments traditionnels parce qu’autrefois joués dans les palais, aujourd’hui ils sont utilisés dans la musique traditionnelle. C’est un honneur pour nous d’assister à ces prestations et également de demander aux uns et aux autres de toujours utiliser ces instruments traditionnels pour faire réunir la musique bukinabè de façon générale », a-t-il reconnu.

Le chef coutumier a conclu par un message aux festivaliers, les invitant à s’approprier les NAK. Il les a remerciés pour leur soutien continu, soulignant qu’ils contribuent à valoriser et protéger la culture burkinabè pour les générations futures.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24