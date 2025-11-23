PHOTOSA 2025 : Le thème « (R)évolution photographique » de l’édition expliqué dans tout son sens

Partage

La troisième édition de la biennale photographique de Ouagadougou (PHOTOSA) se tient du 22 au 29 novembre 2025 dans la capitale burkinabè. Pour cette 3e édition, des œuvres de 17 photographes de 11 pays sont exposées hors des murs institutionnels, notamment à l’intérieur de la salle de cinéma de Wemtenga. « (R)évolution », est le thème de cette édition. Ce dimanche 23 novembre 2025, les organisateurs ont tenu à clarifier le choix du thème.

Dans un contexte marqué par des révolutions issues des crises nationales et internationales, les acteurs à tous les niveaux essaient de rappeler cette situation.

La photographie n’est pas en reste dans cette situation. Pour preuve, la troisième édition de la biennale photographique de Ouagadougou (PHOTOSA) a mis l’accent sur « (R)évolution » en le choisissant comme thème de l’édition.

L’idée ici, selon Adrien Bitibaly, initiateur de cette biennale, est de placer les photographes et leurs œuvres dans cette dynamique. Voilà pourquoi, toujours selon ses dires, le choix même des œuvres pour cette édition a été fait en fonction de cette réalité, qui est une sorte de réponse à l’appel patriotique prôné par les autorités.

« Pour moi, (R)évolution est un thème qui a été choisi par référence à un travail phonographique qu’on a déjà vu. Cette thématique me fait parler d’une requête de mon pays qui est l’indépendance réelle. Aussi, le pouvoir en place parle d’une révolution, nous en tant que photographe qu’est-ce qu’on peut apporter comme pierre. Comment nous pouvons documenter le Burkina pour que dans quelques années le Burkina Faso soit bien vu de l’extérieur », a-t-il expliqué.

Pour ce faire, 17 artistes venus de 11 nationalités différentes sont au Faso pour une semaine d’expositions d’arts sur le thème. L’objectif de cette diversité réside dans les ambitions des organisateurs de pouvoir confronter différents regards. C’est ce qu’a affirmé celle qui a eu la tâche de faire ce tri, Armelle Dakouo, commissaire de cette édition.

« Nous avons sélectionné 17 artistes sur la base de la thématique suite à un appel à candidature. Ceux qu’on a estimé qu’ils ont des œuvres qui ont plus de cohérence avec le sujet. Ils sont venus expliqué leurs œuvres en rapport avec la thématique. On a fait une sélection des séries photographiques qui existaient. On a choisi aussi d’avoir une sélection internationale », s’est-elle justifiée.

PHOTOSA se veut un espace de dialogue intergénérationnel et interterritorial, visant à faire de Ouagadougou un lieu de référence pour la photographie contemporaine. La formation et le mentorat sont également au cœur de cette 3e édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24