Ouvert le 18 novembre 2024, « Wekré » 2024 n’a pas cessé toute la semaine de drainer à BangrWéogo, le public friand des formes et des couleurs qui ont transformé le parc en une véritable galerie d’art, le temps d’un festival.

C’était le mardi 19 novembre 2024 qu’a eu lieu le vernissage officiel de ce marché d’art sous le thème « I have a dream ». Le Ministre d’Etat, et en charge de la culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a tenu à rehausser cette cérémonie de sa présence. Signe que Wekré est en train de relever les défis d’une rencontre culturelle nationale et panafricaine d’envergure, un évènement porteur pour la valorisation du riche patrimoine culturel du Burkina Faso et de tout le continent.

Cette 5ème édition du Marché d’Art Contemporain de Ouagadougou a enregistré la participation d’environ 50 artistes plasticiens venus de dix pays africains avec des œuvres exceptionnelles qui vont de la peinture à la sculpture en passant par la photographie, l’installation…une véritable éclosion de talents et d’idées.

Le mercredi 20 novembre 2024, le public a été ébloui par une performance de l’artiste béninois AGBENOMBA Michael kwessi à l’Hôtel Ricardo de Ouagadougou.

C’était à l’occasion du vernissage de l’exposition « Traces ». Une exposition qui a présenté les œuvres de certains artistes burkinabé comme Christophe Sawadogo, Siriki Ky, Olga Yéméogo, ou encore Abou Traoré, doyens de l’art contemporain du Burkina Faso.

En marge du marché, d’une série d’ateliers et master-classes, Aboubacar Sanga, le promoteur du festival, a réussi la prouesse de mobiliser les poids lourds des critiques d’art et d’éminents enseignants chercheurs historiens d’art du Burkina Faso pour nourrir les plus jeunes en connaissances théoriques, en techniques et astuces pratiques mais surtout pour des échanges d’expérience.

Wekré 5, un festival qui édition après édition est la porte d’entrée dans le gotha des festivals d’Arts plastiques dans le monde.

HAMIDOU IDRISSA Moussa, Doctorant en Arts et Culture

Pour Burkina 24

