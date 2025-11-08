Salon des Banques et des PME de l’UEMOA : Eugène Rouamba présente un séchoir solaire innovant pour dynamiser le secteur agroalimentaire

0 Partages Partager Twitter

À l’occasion de la 11ᵉ édition du Salon des Banques et des PME de l’UEMOA, tenue à Ouagadougou, l’inventeur burkinabè Eugène Rouamba a marqué les esprits en présentant un séchoir solaire innovant, conçu pour répondre aux besoins croissants du secteur agroalimentaire en matière de transformation et de conservation durable des produits agricoles.

Ce dispositif, entièrement conçu à partir de matériaux accessibles localement, fonctionne grâce à l’énergie solaire. Il permet le séchage rapide de fruits, légumes, céréales et autres denrées agricoles sans recours à des sources d’énergie polluantes.

En plus de réduire les coûts énergétiques, ce procédé garantit une meilleure qualité hygiénique des produits séchés, en les protégeant des poussières, des insectes et des variations climatiques.

« Mon objectif est d’apporter une réponse concrète aux difficultés de conservation et de transformation rencontrées par les producteurs et les petites entreprises rurales », a laissé entendre le concepteur du dispositif.

Dans un contexte de sécurité alimentaire fragile et de pertes post-récolte élevées, le séchoir solaire représente une solution durable et adaptée pour prolonger la durée de vie des produits agricoles tout en maintenant leur valeur nutritionnelle.

Il ouvre également des perspectives économiques intéressantes pour les coopératives agricoles, les PME et les femmes transformatrices, en favorisant la création d’emplois verts et la valorisation des produits locaux.

Le Salon des Banques et des PME de l’UEMOA constitue une vitrine d’innovation et de promotion des initiatives entrepreneuriales dans l’espace communautaire.

En présentant son invention, Eugène Rouamba démontre la capacité des inventeurs africains à proposer des solutions technologiques locales, durables et compétitives.