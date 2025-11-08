Orange Burkina Faso réaffirme son engagement pour une croissance responsable et éthique

0 Partages Partager Twitter

Orange Burkina Faso a tenu, le jeudi 6 novembre 2025, à Ouagadougou, la 13e édition du « Ethics and Compliance Day ». Cette édition s’est alignée sous le thème « Compliance et éthique, levier de croissance responsable dans un environnement réglementaire en mutation ».

À travers cette initiative, l’entreprise citoyenne de droit burkinabè Orange Burkina Faso consacre une journée à la promotion de l’éthique, de la transparence et à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement illicite. .

Selon Assimi Diero, Directeur marketing et communication, représentant du Directeur de la régulation des affaires juridiques et de la conformité de Orange Burkina Faso, cet évènement annuel constitue pour l’entreprise une occasion de réaffirmer son engagement collectif en faveur d’une croissance responsable, fondée sur les valeurs d’éthique, de transparence et de conformité.

Pour lui, le thème retenu pour cette 13e édition ne se limite pas à une simple déclaration, mais se veut un véritable appel à l’action. “Dans un contexte mondial marqué par des enjeux majeurs tels que la lutte contre la corruption, le trafic d’influence, toute forme d’irrégularités, notre responsabilité en tant qu’acteurs économiques, et surtout citoyens, est de faire preuve de vigilance constante”, a-t-il déclaré.

Le représentant du Directeur de la régulation des affaires juridiques et de la conformité a indiqué que la compliance au sein de Orange Burkina Faso repose sur un ensemble de politiques, de procédures et de pratiques visant à garantir le respect des lois, règlements et normes d’éthique en vigueur.

“Et plus précisément, chez les entités de Orange Burkina Faso, la compliance couvre la conformité règlementaire mais aussi la gestion des risques liés à la corruption et à la fraude. La protection des données personnelles à la fois pour les clients, les partenaires mais aussi nous salariés”, a-t-il soutenu.

Il a souligné que l’entreprise veille particulièrement à la prévention du blanchiment d’argent et du financement illicite, à travers le respect des normes relatives à l’identification des abonnés. “La formation est un domaine très important, elle contribue à sensibiliser les employés et les partenaires quant au respect de ces règles. Et enfin, la mise en place d’un mécanisme de contrôle et d’audit interne”, a-t-il informé.

Présent à la cérémonie, Urbain Millogo, contrôleur Général d’État adjoint à l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), a salué cette initiative de Orange Burkina Faso. “Voir une entreprise privée consacrer toute une journée pour réfléchir sur les questions d’éthique, de conformité, de lutte contre la corruption, c’est très important pour nous”, a-t-il apprécié.

Il a souhaité que ce cadre d’échanges permette la création d’une synergie d’actions entre les différents intervenants, les partenaires et les employés de Orange Burkina Faso, afin que chacun prenne l’engagement de travailler dans le sens de l’intégrité, fidèle à l’esprit même du pays.

“C’est véritablement une plus-value. Ce sont des questions sur lesquelles on pense qu’il faut seulement venir tête baissée, se mettre à travailler et augmenter le chiffre d’affaires sans autre chose, mais ce n’est pas vrai. Il faut parfois faire une halte pour réfléchir à des questions importantes qui, d’ailleurs, vont renforcer la productivité et la confiance des clients”, a-t-il conclu, tout en encourageant les responsables de Orange Burkina Faso à pérenniser cette initiative.