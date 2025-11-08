Kosso cross fit : 5 ans d’engagement, 1 tonne de solidarité pour Faso Mêbo

25 Partages Partager Twitter

À l’occasion de la célébration de son cinquième anniversaire, le centre sportif Kosso Cross Fit a choisi de transformer sa fête en un acte de générosité concrète. La structure a manifesté sa solidarité envers l’initiative présidentielle Faso Mêbo en offrant une tonne de ciment et un camion de sable. Ce geste a été officiellement remis dans la soirée du 6 novembre 2025 au siège de Faso Mêbo, à Ouagadougou.

Pour le promoteur de Kosso Cross Fit, cet acte se veut être une réponse à l’appel à la construction et à l’embellissement du pays, en marge de l’anniversaire du centre. Ce don de matériaux de base, à savoir du ciment et sable souligne l’importance d’une contribution collective au développement national, allant au-delà de la simple activité commerciale.

Ousmane Sérémé, membre de la délégation ayant effectué la remise, a insisté sur la philosophie derrière cette action. Selon lui, le don de Kosso Cross Fit vise à « joindre cette belle initiative en vue de participer à la construction et à l’embellissement du pays ».

Ce geste positionne l’entreprise non seulement comme un acteur du bien-être physique, mais aussi comme un partenaire actif de l’édification nationale, rappelant que le développement est, en essence, « une affaire de tous ».

Fondée en 2020 à Ouagadougou, Kosso Cross Fit est bien connue pour son excellence dans les domaines du fitness, du bodybalance et de la musculation. Elle se distingue par son statut de seule salle certifiée Les Mills du pays, proposant une offre complète incluant musculation, fitness, arts martiaux, nutrition et kinésiologie.

En choisissant de marquer ses cinq ans par un tel acte social plutôt que par une simple célébration, Kosso Cross Fit démontre que la force et le bien-être qu’elle promeut s’étendent au-delà de ses murs, participant concrètement à l’énergie et à l’avenir du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24