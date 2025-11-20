Sankar-yaaré : Saisie record de médicaments illicites et interpellations lors de l’opération « Ladéli »

Partage

Le marché de Sankar-yaaré, récemment au centre de vives polémiques, a fait l’objet d’une vaste opération de sécurisation visant à assainir l’espace commercial et à rétablir l’autorité de l’État. Le mardi 18 novembre 2025, le ministère de la Sécurité a officiellement lancé l’opération « Ladéli », un terme dioula signifiant éduquer, sensibiliser, redresser. Coordonnée par le Centre des opérations du ministère, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le trafic, la contrebande et l’entreposage de produits dangereux dans les zones urbaines.

Dans le cadre de cette action, la Brigade Laabal a conduit une inspection ciblée au marché Sankar-yaaré. L’objectif était de lutter contre l’indiscipline croissante et les dérives liées à la consommation de stupéfiants issus du commerce illicite. L’intervention a permis de dévoiler l’existence d’un véritable marché noir, alimenté par des produits pharmaceutiques destinés à la vente clandestine.

Les agents ont procédé à la saisie d’une quantité impressionnante de médicaments et matériels médicaux, suffisamment importante pour « alimenter une pharmacie entière ».

Parmi les produits retirés figurent des seringues, sparadraps, chlorophénamines, ainsi que des blouses et chaussures médicales, du matériel qui devrait normalement se trouver dans les structures de santé, et non dans un espace marchand informel.

Les équipes ont également découvert des produits prohibés, notamment des stimulants et des substances psychotropes. Un cas marquant est celui d’un magasin qui présentait en façade une activité de vente d’ustensiles courants, alors qu’il entreposait en réalité des produits illicites dans l’arrière-boutique.

Responsables et complices interpellés

Plusieurs individus ont été arrêtés au cours de l’opération. Il s’agit tant des détenteurs des marchandises prohibées que de personnes considérées comme complices, notamment celles présentes sur les lieux et ayant volontairement fermé les yeux sur le stockage de produits en grande quantité.

Selon la Brigade Laabal, les personnes interpellées feront l’objet de sanctions adaptées. Elles seront retenues « pendant un certain temps » et participeront à des travaux d’intérêt communautaire à Faso Mêbo, avant de pouvoir éventuellement reprendre leurs activités commerciales, à condition de démontrer un changement de comportement.

Un appel fort à la responsabilité citoyenne

En plus de la répression, l’opération « Ladéli » comprend un volet de sensibilisation destiné à rappeler aux commerçants leurs obligations en matière de sécurité, de salubrité et de conformité des produits.

La Brigade Laabal affirme agir « pour le bien collectif », tout en regrettant que certains commerçants aient été manipulés lors d’opérations précédentes, s’opposant aux contrôles et s’alliant ponctuellement avec des contrevenants.

Les responsables appellent les commerçants, notamment les plus expérimentés, à faire preuve de vigilance et de civisme, en dénonçant les pratiques illégales plutôt qu’en les tolérant. La Brigade réaffirme son rôle d’instrument civique de régulation sociale, engagé pour la sécurité et le bien-être de la population.