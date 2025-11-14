Brigade Laabal : Des agents sanctionnés pour détournement de biens publics et un appel à la responsabilité citoyenne

Partage

La Brigade Laabal a procédé à la mise en œuvre de travaux d’intérêt communautaire (TIG) à l’encontre d’agents de Faso Mêbo, reconnus coupables d’avoir utilisé des engins et moyens de service à des fins personnelles. Une sanction présentée comme exemplaire dans la lutte contre le détournement des biens publics, au cœur de la refondation nationale.

Selon les responsables de la Brigade, les agents incriminés sont soumis à ces travaux depuis le 14 octobre, soit environ trois semaines. Les tâches imposées vont du nettoyage des caniveaux au concassage de latérite, en passant par la libération de l’emprise, le piquage et divers travaux manuels. L’un des agents a reconnu avoir utilisé un véhicule de service pour aider une tierce personne, admettant lui-même que son cas doit servir d’avertissement.

La Brigade Laabal rappelle que l’usage des moyens de l’État ou de service ne peut, en aucun cas, être détourné pour des activités personnelles ou lucratives. Un appel à la rigueur est lancé non seulement aux agents publics, mais aussi à la population, invitée à cesser d’encourager de telles pratiques par des demandes de services illégitimes ou des arrangements informels.

Lire aussi 👉🏿 Ouagadougou : La Brigade Laabal traque les vendeurs de drogue dans des zones sensibles de la capitale

Les autorités mettent également en garde contre les dénonciations mensongères, de plus en plus fréquentes. Certains appels reçus relèvent de querelles personnelles ou de manipulations visant à amplifier les faits, comme dans le cas d’un agent accusé, à tort, d’avoir conduit un véhicule dans un “pitoir”, accusation démentie après vérification. De tels comportements nuisent à la mission de la brigade et peuvent eux-mêmes mener à des sanctions.

Enfin, la population est avertie qu’elle ne doit pas se substituer aux forces de l’ordre en arrêtant des véhicules de service pour inspection, une pratique jugée dangereuse et irresponsable. La Brigade Laabal réaffirme ainsi son rôle d’instrument civique de régulation sociale, engagé à instaurer discipline, transparence et sérieux dans la gestion des biens publics.