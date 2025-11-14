3e édition de la formation CAGeC : 11 nouvelles compétences africaines en gestion des droits d’auteur et des créateurs font leur sortie à Ouagadougou

Depuis le 25 août 2025 se tenait à Ouagadougou la troisième édition de la Formation au Certificat d’Aptitude à la Gestion Collective (CAGEC). Ce cadre d’outillage sur la gestion collective des droits d’auteurs et des créateurs a rassemblé 12 auditeurs issus des États membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Ce vendredi 14 novembre 2025, ils ont été couronnés par des attestations, marquant l’apothéose de cette édition.

La Formation au Certificat d’Aptitude à la Gestion Collective (CAGeC) au Burkina Faso est co-organisée par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) en collaboration avec l’Université Thomas Sankara et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) depuis plusieurs années. Ce vendredi 14 novembre 2025, sa troisième édition a refermé ses portes après plus d’un mois de formation sur la gestion collective des droits des auteurs et des créateurs.

Douze auditeurs ont débuté ce programme le 25 août 2025. Ils ont bénéficié, durant cette période, d’une formation déroulée en trois phases. Ces impétrants ont, dans ce processus, suivi des cours à distance, des enseignements en présentiel avant de terminer par une phase de stage au Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA). Au final, 11 ont réussi à repartir avec des attestations de compétences.

Selon Dr Mahamadi Tassembedo, Représentant du DG de l’OAPI, l’objectif de cette initiative est de contribuer, d’une part, à renforcer les capacités des acteurs nationaux en charge de la gestion collective des droits et des droits voisins, tout en améliorant la gouvernance de ce secteur « pourvoyeur d’emploi et de richesse ».

« Au cours de ces trois derniers mois, 12 auditeurs ont acquis de solides connaissances théoriques et pratiques sur les enjeux de la gestion collective. C’est un domaine complexe qui requiert une expertise pointue », a-t-il ajouté.

À l’écouter, la fin de cette formation ne signifie pas se reposer sur ses lauriers, mais le début d’une nouvelle aventure. Il a donc exhorté les lauréats à continuer à mettre en pratique les acquis de la formation. Ces conseils ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, à entendre parler Aboubacar Kollo, Porte-parole des impétrants.

« Grâce à vous, nous sortons aujourd’hui mieux outillés, mieux informés et profondément préparés. Ces certificats vont au-delà d’un diplôme. Ils représentent une responsabilité nouvelle. Ce jour marque une victoire, mais aussi un début, car nous devons désormais faire rayonner nos Organismes de Gestion Collective (OGC) par. Le continent attend beaucoup de nous », a salué et promis le porte-parole des auditeurs.

Ces trois phases de formation ont été dispensées respectivement par l’OMPI pour les cours à distance, l’Université Thomas Sankara pour les cours présentiels et le BBDA pour le stage pratique. Les auditeurs sont repartis avec des attestations témoignant de leur maturité en la matière.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24