Mané/Kaya : Après leur réinstallation, le gouvernement burkinabè pense à la restitution des actifs productifs des populations

Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales, en remettant des kits d’élevage aux personnes vulnérables de la commune rurale de Mané à travers le Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (Précel), ce vendredi 14 novembre 2025, à Mané, a officiellement lancé l’opération de distribution de kits d’élevage aux personnes vulnérables à travers le Burkina Faso.

À Mané, dans la province du Sandbondtenga, région des Koulsé, trois kits ont été remis. Le premier, dénommé kit «petits ruminants (ovin et caprin)», est composé d’un mal, de 3 femelles, de 4 sacs d’aliment bétail et d’un frais sanitaire.

Le second kit, « porcin», comprend un mal, 3 femelles, 5 sacs d’aliment bétail et un frais sanitaire. Le troisième kit, «volaille», est constitué de deux coqs, de 10 poules, de 6 sacs d’aliment, de mangeoires et d’abreuvoirs et d’un frais sanitaire.

Alain Kiemtoré, Préfet-Président de la délégation spéciale (PDS) de Mané, a fait savoir que les bénéficiaires de ces kits ont fait preuve de résilience face aux effets conjugués de l’insécurité, de la pauvreté et des changements climatiques.

Ce geste, a-t-il indiqué, vise à leur permettre de se relever, de se construire une dignité et de renforcer leur moyen de subsistance. « Au nom de la population de Mané, je vous dis merci. Merci au gouvernement pour cet accompagnement », a-t-il déclaré en somme.

Un soutien concret à 10 284 ménages vulnérables

Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales, représentant le ministre d’État, ministre en charge de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques, a indiqué que cette action de solidarité émane de la volonté du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Celle d’apporter un soutien concret à 10 284 ménages vulnérables dont des personnes déplacées internes, des personnes en situation de handicap, des veuves ainsi que toutes celles et ceux qui traversent des difficultés accrues dans notre pays.

« En identifiant les chefs de ménages et tenant compte des statistiques collectées à l’occasion du ciblage, c’est au total près de 83 590 personnes qui bénéficieront de cet appui soit 38 014 hommes et 45 576 femmes », a-t-il informé.

Le représentant du ministre d’État a aussi fait comprendre que ces kits, d’une valeur d’environ 5 milliards de francs CFA, représentent plus qu’une simple assistance matérielle. « Ils symbolisent l’engagement fort de notre gouvernement à ne laisser personne au bord du chemin, à renforcer la résilience de nos concitoyens qui en ont le plus besoin », a-t-il ajouté.

Invitant chacun à s’engager en ce qui le concerne afin de faire de cette initiative une réussite au grand bonheur des bénéficiaires, Amadou Dicko a aussi invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ces kits. « Considérez-les comme une opportunité pour améliorer vos conditions de vie, renforcer vos activités et bâtir un avenir meilleur », a-t-il lancé à leur endroit.

Gratitude des bénéficiaires

Bernard Ismaël Konkobo, Coordonnateur du Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (Précel), a signifié que cette action s’inscrit surtout dans le cadre du programme du gouvernement, marqué par l’offensive agropastorale et halieutique.

« Il y a trois objectifs qui sont visés par cette action. Le premier, c’est de restituer les actifs productifs à travers la reconstitution du cheptel à travers la remise de kits d’animaux. Deuxièmement, c’est d’améliorer la résilience des personnes vulnérables. Et dernièrement, c’est la création d’emploi et la création de revenus pour les familles », a-t-il détaillé.

Sambo Ouédraogo, porte-parole des bénéficiaires, a remercié les donateurs et particulièrement le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, pour leur avoir permis de regagner leur localité et de bénéficier dudit accompagnement. Il a en outré formulé des doléances pour plus d’accompagnement et une gestion efficace de leur don.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24