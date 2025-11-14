Mané/Kaya : Après leur réinstallation, le gouvernement burkinabè pense à la restitution des actifs productifs des populations

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 7 secondes
0 2 minutes de lecture
Remise de kits d'lévage aux personnes vulnérables de la commune de Mané, dans le cadre du Précel
Partage

Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales, en remettant des kits d’élevage aux personnes vulnérables de la commune rurale de Mané à travers le Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (Précel), ce vendredi 14 novembre 2025, à Mané, a officiellement lancé l’opération de distribution de kits d’élevage aux personnes vulnérables à travers le Burkina Faso.

À Mané, dans la province du Sandbondtenga, région des Koulsé, trois kits ont été remis. Le premier, dénommé kit «petits ruminants (ovin et caprin)», est composé d’un mal, de 3 femelles, de 4 sacs d’aliment bétail et d’un frais sanitaire.

A l’occasion d’une remise symbolique d’un kit d’élevage à une bénéficiaire de Mané

Le second kit, « porcin», comprend un mal, 3 femelles, 5 sacs d’aliment bétail et un frais sanitaire. Le troisième kit, «volaille», est constitué de deux coqs, de 10 poules, de 6 sacs d’aliment, de mangeoires et d’abreuvoirs et d’un frais sanitaire.

Alain Kiemtoré, Préfet-Président de la délégation spéciale (PDS) de Mané, a fait savoir que les bénéficiaires de ces kits ont fait preuve de résilience face aux effets conjugués de l’insécurité, de la pauvreté et des changements climatiques.

Alain Kiemtoré, Préfet-Président de la délégation spéciale (PDS) de Mané, a dit la gratitude des populations de Mané

Ce geste, a-t-il indiqué, vise à leur permettre de se relever, de se construire une dignité et de renforcer leur moyen de subsistance. « Au nom de la population de Mané, je vous dis merci. Merci au gouvernement pour cet accompagnement », a-t-il déclaré en somme.

Un soutien concret à 10 284 ménages vulnérables

Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales, représentant le ministre d’État, ministre en charge de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques, a indiqué que cette action de solidarité émane de la volonté du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Celle d’apporter un soutien concret à 10 284 ménages vulnérables dont des personnes déplacées internes, des personnes en situation de handicap, des veuves ainsi que toutes celles et ceux qui traversent des difficultés accrues dans notre pays.

Amadou Dicko, ministre des ressources animales, a fait savoir la volonté du gouvernement à travers cette action de solidarité

« En identifiant les chefs de ménages et tenant compte des statistiques collectées à l’occasion du ciblage, c’est au total près de 83 590 personnes qui bénéficieront de cet appui soit 38 014 hommes et 45 576 femmes », a-t-il informé.

Le représentant du ministre d’État a aussi fait comprendre que ces kits, d’une valeur d’environ 5 milliards de francs CFA, représentent plus qu’une simple assistance matérielle. « Ils symbolisent l’engagement fort de notre gouvernement à ne laisser personne au bord du chemin, à renforcer la résilience de nos concitoyens qui en ont le plus besoin », a-t-il ajouté.

Amadou Dicko, ministre des ressources animales, accompagnés d’autres autorités, notamment sécuritaires, a symboliquement remis le kit de Sambo Ouédraogo, porte-parole des bénéficiaires

Invitant chacun à s’engager en ce qui le concerne afin de faire de cette initiative une réussite au grand bonheur des bénéficiaires, Amadou Dicko a aussi invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ces kits. « Considérez-les comme une opportunité pour améliorer vos conditions de vie, renforcer vos activités et bâtir un avenir meilleur », a-t-il lancé à leur endroit.

Gratitude des bénéficiaires

Bernard Ismaël Konkobo, Coordonnateur du Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage (Précel), a signifié que cette action s’inscrit surtout dans le cadre du programme du gouvernement, marqué par l’offensive agropastorale et halieutique.

Bernard Ismaël Konkobo, Coordonnateur du Precel
Bernard Ismaël Konkobo, Coordonnateur du Précel, avançant les objectifs de cette action de solidarité

 « Il y a trois objectifs qui sont visés par cette action. Le premier, c’est de restituer les actifs productifs à travers la reconstitution du cheptel à travers la remise de kits d’animaux. Deuxièmement, c’est d’améliorer la résilience des personnes vulnérables. Et dernièrement, c’est la création d’emploi et la création de revenus pour les familles », a-t-il détaillé.

Sambo Ouédraogo, porte-parole des bénéficiaires de Mané

Sambo Ouédraogo, porte-parole des bénéficiaires, a remercié les donateurs et particulièrement le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, pour leur avoir permis de regagner leur localité et de bénéficier dudit accompagnement. Il a en outré formulé des doléances pour plus d’accompagnement et une gestion efficace de leur don.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 7 secondes
0 2 minutes de lecture
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

Articles similaires

Brigade Laabal

Brigade Laabal : Des agents sanctionnés pour détournement de biens publics et un appel à la responsabilité citoyenne

il y a 10 minutes

3e édition de la formation CAGeC : 11 nouvelles compétences africaines en gestion des droits d’auteur et des créateurs font leur sortie à Ouagadougou

il y a 56 minutes

« Dɛmɛ Sira » : Le Burkina Faso lance une grande caravane nationale pour raviver la solidarité

il y a 3 heures

Sotigui Awards 2025 : Quand les médias brisent le silence sur le harcèlement

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page