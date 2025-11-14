Travailleurs non déclarés : La CNSS frappe fort dans les boulangeries et pâtisseries du Burkina Faso

Partage

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a lancé, du 10 au 15 novembre 2025, une vaste opération de contrôle qui cible les boulangeries, pâtisseries et glaciers sur l’ensemble du territoire national. L’objectif de cette initiative est de s’assurer de la protection sociale effective des travailleurs du secteur, dont l’activité s’étend jour et nuit.

Le Directeur Général de la CNSS, Dr. Herman Yacouba Nacambo, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite de terrain le jeudi 13 novembre à Ouagadougou pour vérifier le niveau d’application de la réglementation.

«L’objectif de l’opération c’est vraiment contrôler l’application de la réglementation en matière de protection sociale par ce point de l’activité économique là que constituent les boulangeries, les pâtisseries notamment», a-t-il souligné.

Sur le terrain, les agents de contrôle ont relevé des taux de non-conformité significatifs. Des arrêts dans les quartiers de Dassasgho et Dapoya ont révélé que, malgré la détention d’un numéro d’entreprise, la trentaine d’employés d’une fabrique de pain et les travailleurs d’une autre boulangerie à Dapoya n’étaient pas déclarés.

Face à ces irrégularités, les employés rencontrés se réjouissent, quand même, de l’opération. Pour Konfé Safiatou, boulangère, l’immatriculation est une nécessité. «Le travail de la CNSS est très bénéfique pour nous. Il nous apporte un réel soutien au quotidien. Grâce à ce système, nous pouvons mieux assurer la scolarité de nos enfants. De plus, les congés de maternité sont pris en charge et payés, ce qui est vraiment un soulagement pour nous», témoigne-t-elle.

Du côté des entreprises, si l’opération est bien accueillie, des difficultés d’ordre pratique sont soulevées. Roland Tougma, commercial à Dapoya, évoque la gestion d’un personnel non-permanent. «Le problème de la boulangerie, la plupart des employés ne sont pas permanents. Tu peux employer quelqu’un et un mois après il part. Donc ça fait que les patrons ont des problèmes à déclarer certaines personnes», a expliqué Roland Tougma.

Les contrôleurs font face, eux aussi, à des obstacles, notamment pour s’assurer du respect des temps de travail. «Les difficultés, c’est que souvent les employés ne connaissent pas leur date d’entrer au sein des entreprises. On leur demande d’envoyer, par exemple, les contrats de travail, les bulletins de paie, pour qu’on essaie de voir, de vérifier», indique Yogo Chantal, agent de contrôle de la CNSS.

La CNSS rappelle que la réglementation générale exige que tout employeur du secteur privé immatricule son travailleur et paie les cotisations dans les huit jours suivant son embauche.

«Ceux qui ne sont pas en règle, nous allons donc les obliger à venir régulariser la situation de ces travailleurs-là et ils vont les régulariser avec des pénalités. Plus vous tardez pour faire la régularisation, plus les pénalités augmentent», a averti le Dr. Nacambo.

L’opération a pour mission d’immatriculer tout employeur et travailleur non encore affilié ou immatriculé, et de régulariser les situations cotisantes.

Akim KY

Burkina 24