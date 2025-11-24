L’ARCOP outille les acteurs judiciaires sur les nouvelles réformes de la commande publique

Partage

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a lancé ce lundi 24 novembre 2025 un atelier de formation et d’échanges sur cinq jours à l’attention des acteurs judiciaires. Cette session vise à familiariser ces derniers sur l’entrée en vigueur de nouveaux textes réglementaires, issus de la loi n°005-2024/ALT du 20 avril 2024 et de ses décrets d’applications en lien avec la commande publique. Ce présent atelier se tient du 24 au 28 novembre 2025.

Maurice Yaméogo, secrétaire permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), a indiqué que cette session de formation et d’échanges à l’endroit des acteurs judiciaires burkinabè s’inscrit dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur de nouveaux textes réglementaires, issus de la loi n°005-2024/ALT du 20 avril 2024 et de ses décrets d’applications.

« Il est essentiel que les acteurs judiciaires soient sensibilisés et informés sur ces innovations afin de mieux gérer les contentieux liés à la commande publique », a souligné le secrétaire permanent de l’ARCOP. Les échanges au cours de cette session de formation et d’échanges vont permettre à ces praticiens du droit d’identifier les zones d’ambiguïté, de partager leurs expériences et de proposer des pistes d’amélioration pour prévenir les mauvaises pratiques.

Cette session qui se tient du 24 au 28 novembre 2025 va se dérouler en deux phases. La première phase sera consacrée à la formation aux acteurs judiciaires sur les étapes du processus de gestion de la commande publique. La deuxième phase, quant à elle servira de cadre aux discussions sur les préoccupations en lien avec le contentieux de la commande publique.

En outre, il est prévu quatre communications sur le cadre juridique et institutionnel des marchés publics, le contenu des dossiers d’appel d’offres à concurrence, l’évaluation des offres et des propositions, et le règlement non juridictionnel des différends. Ces thématiques visent, selon le secrétaire permanent de l’ARCOP, à offrir une meilleure compréhension des procédures et à favoriser une gestion plus transparente et efficace des marchés publics.

Maurice Yaméogo a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour assainir le secteur. « Il est à noter de la recrudescence des mauvaises pratiques en matière de commande publique qui sont réprimées par l’Organe des différends en matière de discipline. La quasi-totalité de ces agissements relèvent du juge pénal qui complète l’action d’assainissement du secteur entreprise par l’ARCOP », a-t-il rappelé.