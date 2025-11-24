Jamaïque : Jimmy Cliff, légende mondiale du reggae, s’éteint à 81 ans

Partage

La planète musique est en deuil. Jimmy Cliff, monument du reggae et figure emblématique de la culture jamaïcaine, est décédé à l’âge de 81 ans. La triste nouvelle a été annoncée ce lundi 24 novembre 2025 par son épouse, Latifa Cliff, sur son compte Instagram.

Selon les informations communiquées par la famille, l’artiste est mort des suites d’une pneumonie, survenue après une crise convulsive. Dans un message chargé d’émotion, Latifa Cliff a écrit « Je suis profondément triste d’annoncer que mon mari Jimmy Cliff est mort des suites d’une pneumonie. Jimmy, mon chéri, repose en paix. Je suivrai tes souhaits. J’espère que vous pourrez respecter notre intimité en ces moments difficiles ».

Né James Chambers en 1944 à Somerton, en Jamaïque, Jimmy Cliff avait commencé à enregistrer ses premiers titres dès l’adolescence. Très vite, sa voix singulière, son charisme et sa capacité à fusionner rythmes jamaïcains et influences internationales lui ouvrent les portes d’une carrière mondiale.

Il était notamment connu pour des titres devenus des classiques planétaires, et reste l’un des rares artistes jamaïcains à avoir été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame.

Son œuvre aura profondément influencé des générations d’artistes et contribué à faire rayonner la culture reggae bien au-delà des frontières de la Jamaïque.