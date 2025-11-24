Avant le sommet de Bamako : L’AES harmonise ses positions et accélère l’opérationnalisation de ses organes

Partage

En prélude au sommet des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES), les hauts fonctionnaires des trois pays sont en réunion du 24 au 25 novembre 2025 à Ouagadougou. Cette rencontre permettra de passer en revue les actions menées dans les domaines de la Défense et de la Sécurité, de la Diplomatie et du Développement, conformément aux objectifs consignés dans le Traité de création de la Confédération et dans la Feuille de route de l’An I.

Les hauts fonctionnaires de l’AES sont en conclave à Ouagadougou pour préparer le sommet des ministres des Affaires étrangères, prévu le 26 novembre prochain à Bamako. Cette session des experts des trois pays vise à harmoniser les positions stratégiques afin que l’AES parle d’une seule voix, forte et cohérente, sur la scène régionale et internationale, selon Hermann Toé, chef de la délégation burkinabè.

Il a également souligné que la rencontre de Ouagadougou leur permettra de finaliser les instruments juridiques et politiques de la Confédération. “Et de parachever les documents stratégiques pour la session du collège des chefs d’État. Votre expertise et vos recommandations permettront d’achever un corpus solide, cohérent et porteur de vision”, a-t-il ajouté.

Selon lui, leur responsabilité en tant qu’experts est immense, car ils sont appelés à faire de l’espace confédéral un modèle inspirant, où chaque décision renforce la sécurité, le développement et la dignité des peuples.

Pour le chef de la délégation nigérienne, Alhassane Ousmane, depuis sa création il y a plus d’un an, la Confédération AES s’évertue à concrétiser les aspirations de souveraineté, de paix et de développement des peuples du Sahel, notamment dans les domaines clés que représentent les trois piliers : Défense et sécurité, Diplomatie et Développement.

Concernant le pilier Défense et sécurité, il a rappelé que la coordination entre les Forces de défense et de sécurité a permis des progrès significatifs, aboutissant à l’opérationnalisation de la Force unifiée, avec des résultats tangibles sur les terrains d’opérations où d’importantes victoires ont été enregistrées. “Il convient à ce titre de saluer l’installation effective à Niamey de l’État-Major intégré de la Force unifiée”, a-t-il indiqué.

Sur le volet diplomatique, il a affirmé que la concertation permanente entre les chefs d’État, ministres et ambassadeurs a renforcé la visibilité et la reconnaissance internationale de la Confédération. “Aujourd’hui, l’AES parle d’une même voix et est régulièrement sollicitée pour participer aux foras internationaux”, a-t-il déclaré.

S’agissant du pilier Développement, Alhassane Ousmane a évoqué la création de la Banque confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES), qui constitue un signal fort de la volonté des dirigeants de faire de l’AES un espace de paix et de prospérité.

“La BCID-AES qui débutera ses opérations, plaise à Dieu, avant la fin de cette année, sera un outil majeur du développement socio-économique de nos pays, dans le cadre du financement des projets structurants et intégrateurs”, a-t-il soutenu.

Pour sa part, Mahamane Amadou Maïga, chef de la délégation malienne a confié que de nombreux acquis ont été enregistrés par la Confédération en matière de défense de l’unité et de l’intégrité territoriale des États membres, de protection des populations et de leurs biens, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques et programmes communs de développement économique et social, ainsi que de coordination de l’action diplomatique.

“L’opérationnalisation de la Force unifiée dont le quartier général est à Niamey est une réalité, les Groupes armés terroristes sont poursuivis et acculés dans leurs derniers retranchements en dépit de l’appui des sponsors étrangers, le prélèvement confédéral est une réalité participant à la mobilisation d’importants financements pour le développement, la Banque confédérale pour l’investissement et le développement sera bientôt opérationnelle, la télévision AES et la radio AES à Bamako et à Ouagadougou seront également bientôt opérationnelles, la Confédération est devenue une entité géopolitique dont la voix compte au niveau des concerts des nations”, a-t-il conclu.