Brigade Laabal : Intervention contre les saboteurs de cages flottantes à Diébougou

À Bapla, localité située à Diébougou, la Brigade Laabal a lancé une opération de moralisation et de protection du secteur piscicole en ciblant des saboteurs de cages de pêches flottantes. Des images montrent les membres de la Brigade en train d’interpeller des individus accusés de vandaliser ou d’entraver des installations de cages flottantes utilisées par des pisciculteurs. 

Les saboteurs sont reprochés d’agir alors que les piscicultures constituent un maillon important de l’économie locale : l’endommagement des barrages flottants engendre des pertes financières pour les exploitants et menace l’approvisionnement en poisson pour la communauté.

Lire aussi👉🏿Ouagadougou : La Brigade Laabal traque les vendeurs de drogue dans des zones sensibles de la capitale

La Brigade Laabal rappelle que ces actes d’incivisme ou de sabotage peuvent fragiliser non seulement les pêcheurs mais aussi les filières alimentaires de la région.

L’intervention a été saluée par certains habitants comme un signe de vigilance sociale et met aussi en lumière une volonté de renforcer la sécurité des activités économiques rurales et de lutter contre les comportements destructeurs.

